Adiós a tu pensión: el golpe de la Seguridad Social a todos los jubilados que no hagan esto

La jubilación es una etapa en la que muchas personas esperan disfrutar de la tranquilidad tras años de trabajo. Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que la Seguridad Social impone ciertos requisitos a los jubilados para garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan. En este sentido, un trámite obligatorio se ha convertido en una condición indispensable para seguir cobrando la pensión, especialmente para aquellos jubilados que viven en el extranjero.

Muchos pensionistas desconocen que, si no cumplen con este trámite antes del 31 de marzo, podrían enfrentarse a la suspensión de su prestación. Esto significa que, si no realizan el procedimiento a tiempo, podrían dejar de recibir el dinero mensual que les corresponde, con todas las consecuencias económicas que ello implica. La medida busca evitar pagos indebidos y asegurar que las personas que siguen cobrando una pensión cumplen con los requisitos exigidos por la Seguridad Social. Ante esta situación, se han habilitado nuevas herramientas para facilitar la gestión, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo el tiempo de espera. A pesar de ello, todavía hay miles de pensionistas que no han realizado la acreditación y que corren el riesgo de perder su pensión de forma temporal. Conocer cómo hacerlo y qué alternativas existen es clave para evitar problemas.

El golpe de la Seguridad Social a los jubilados que no hagan esto

Cada año, los pensionistas españoles que residen fuera del país deben acreditar que siguen vivos para continuar recibiendo su pensión. Esta obligación, gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM), exige la presentación de un certificado de fe de vida antes del 31 de marzo.

El objetivo de este requisito es claro: evitar el cobro indebido de pensiones por personas fallecidas o que ya no cumplen con los requisitos. La Seguridad Social establece este control para garantizar que las prestaciones llegan a quienes realmente las necesitan, pero el desconocimiento o la falta de información pueden jugar una mala pasada a muchos jubilados.

Cómo acreditar la vivencia y evitar la suspensión de la pensión

Para cumplir con este trámite, los pensionistas tienen varias opciones disponibles. Una de las más innovadoras es la aplicación VIVESS, desarrollada por la Seguridad Social para agilizar el proceso mediante reconocimiento facial. A través de esta herramienta, los jubilados pueden verificar su identidad desde su teléfono móvil sin necesidad de desplazarse.

Además de VIVESS, existen otros métodos tradicionales para acreditar la vivencia:

Presentar un certificado de fe de vida emitido por el Registro Civil Consular del país de residencia.

del país de residencia. Acudir a las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en embajadas o consulados.

en embajadas o consulados. Realizar el trámite de forma telemática a través de los servicios electrónicos habilitados por la Administración.

Más de 115.000 pensionistas que residen fuera de España han recibido notificaciones con instrucciones para completar el procedimiento. Aquellos que no lo realicen antes de la fecha límite corren el riesgo de que la Seguridad Social suspenda su pensión hasta que regularicen su situación.

¿Qué pasa si no se presenta la acreditación a tiempo?

Si un jubilado en el extranjero no presenta su fe de vida antes del 31 de marzo, la Seguridad Social procederá a la suspensión automática del pago de su pensión. Esta medida no implica la cancelación definitiva de la prestación, pero sí supone un grave problema para quienes dependen de estos ingresos para su día a día.

En caso de suspensión, el pensionista deberá acreditar que está vivo cuanto antes para que la Seguridad Social reactive el pago. Sin embargo, esto puede generar retrasos en la recepción de los ingresos mensuales, lo que podría afectar la estabilidad económica del jubilado.

Durante el último año, más de 2.900 pensiones fueron suspendidas debido a la falta de acreditación en el plazo establecido. Aunque posteriormente se regularizaron, el proceso puede generar molestias y dificultades financieras a los afectados.

Cómo usar VIVESS para acreditar la fe de vida

La introducción de la aplicación VIVESS ha supuesto un gran avance en la forma en la que los jubilados acreditan su vivencia. Este sistema basado en el reconocimiento facial y la validación de documentos permite completar el trámite de forma rápida y sin necesidad de acudir a oficinas o consulados.

El funcionamiento de VIVESS es sencillo: el pensionista solo necesita un smartphone para acceder a la aplicación, seguir las instrucciones de validación biométrica y recibir una confirmación inmediata de que el trámite se ha realizado correctamente. Una vez completado, la Seguridad Social actualiza la información en su base de datos, asegurando que el pago de la pensión continúe sin interrupciones.

Gracias a esta herramienta, miles de pensionistas han podido realizar la acreditación sin complicaciones, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo el tiempo de espera. Sin embargo, todavía queda un gran número de jubilados que desconocen esta opción y que podrían enfrentarse a problemas si no completan el trámite antes de la fecha límite.