Adiós a la fregona para siempre: LIDL se adelanta al Black Friday y tira el precio del aparato que va a cambiar tu vida

Los días previos al Black Friday suelen ser de mucho movimiento entre los compradores, dado que se busca saber qué tiendas ya tienen ofertas y descuentos antes del 28 de noviembre. Y este año, LIDL se ha querido adelantar a la mayoría y ya cuenta con un catálogo lleno de rebajas llamativas, entre las que destaca una que está empezando a correr como la pólvora en redes: una mopa eléctrica con batería de Kärcher que ha bajado a un precio difícil de creer.

La idea es sencilla: olvidarte de la fregona para siempre dado que este aparato ha sido pensado para quienes están cansados de pasar la fregona, llenar cubos, escurrir y esperar a que el suelo se seque, llega con un sistema que hace casi todo por ti. Y lo más sorprendente no es su funcionamiento, sino la rebaja. Costaba 169,99 euros y ahora está a 59,99 euros, un descuento del 64% que explica por qué las unidades están volando. Eso sí, un detalle importante: sólo se vende online. El éxito tiene su lógica. La marca Kärcher es una veterana en limpieza del hogar y el diseño de este modelo está pensado para quienes quieren rapidez sin renunciar a un buen resultado. Una carga de batería, dos rodillos que trabajan por ti, un depósito para agua limpia y otro para el agua sucia, y un detalle que enamora: deja el suelo casi seco en sólo dos minutos. A partir de aquí, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo habíamos probado antes?

El chollo del Black Friday de Lidl que está arrasando

Este nuevo aparato de LIDL no es un invento nuevo, pero sí uno que hasta ahora no era tan accesible. El modelo de Kärcher, compacto y manejable, destaca por una autonomía de unos 20 minutos que permite limpiar aproximadamente 60 metros cuadrados con una sola carga, suficiente para la mayoría de pisos urbanos. Es decir, lo sacas del soporte, lo pasas por toda la casa y lo guardas sin tener que rellenar el depósito cada dos por tres.

El ancho de trabajo de los rodillos es de 300 mm, lo que facilita cubrir buena parte del suelo sin necesidad de hacer mil pasadas. En zonas estrechas o esquinas funciona especialmente bien porque la cabeza es flexible y llega con facilidad a los bordes, algo que una fregona tradicional no consigue sin insistir.

Otro de los puntos fuertes es el tiempo de secado. El sistema exprime muy bien la humedad, así que el suelo queda prácticamente seco en unos 2 minutos. Es un pequeño detalle que cambia por completo la rutina de limpieza, especialmente si tienes niños, mascotas o poco tiempo para esperar.

Depósitos separados para agua limpia y agua sucia

Una de las ventajas más valoradas de este modelo es su sistema de doble depósito. El de agua limpia tiene capacidad para 360 ml, suficiente para una limpieza completa del suelo sin interrupciones. El de agua sucia, de 140 ml, recoge todo lo que los rodillos levantan, evitando que vuelvas a pasar agua ya usada, como ocurre con las fregonas convencionales.

Esto no sólo mejora la higiene, sino que ayuda a mantener el suelo mucho más brillante. No arrastras la suciedad: la retiras. La diferencia se nota sobre todo en suelos claros, tarimas y superficies que suelen dejar marcas cuando se limpian con métodos tradicionales.

El mantenimiento es simple. Los rodillos se pueden retirar para lavarlos y los depósitos se vacían y limpian en pocos segundos. Está pensado para quienes quieren automatizar la limpieza pero sin complicaciones.

Ligera, fácil de manejar y con materiales duraderos

A nivel práctico, es un aparato que no pesa demasiado. Sus 2,4 kilos la hacen lo bastante ligera para moverla por toda la casa sin tener que hacer esfuerzo. El mango, de aluminio y plástico resistente, es cómodo y permite un agarre firme incluso al girar la mopa en pasillos o debajo de muebles.

Las medidas, aproximadamente 30,5 x 22,6 x 122 cm, la hacen compacta y fácil de guardar. No estorba, no ocupa el espacio de un aspirador vertical y su base de carga no necesita instalación complicada. Es literalmente llegar, enchufar y olvidarte hasta la próxima limpieza.

El voltaje de la batería, 7,2 V, está optimizado para ofrecer potencia suficiente sin disparar el consumo. La carga completa permite trabajar esos 20 minutos que, en la práctica, dan para un piso estándar sin pausas.

Dónde comprarla antes de que se agote

La mopa eléctrica de Kärcher está disponible exclusivamente en la tienda online de LIDL, y teniendo en cuenta la rebaja, lo más probable es que no tarde en agotarse. Quien busque una alternativa rápida y eficaz a la fregona tradicional tiene aquí una oportunidad difícil de repetir. Y con un precio que es realmente el más económico que jamás haya tenido sin ni tan siquiera llegar a los 60 euros. Así, que si estabas esperando el momento perfecto para renovar la limpieza de tu casa, puede que sea el momento de aprovechar.