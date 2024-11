Adiós a esto que hacen los padres y los hijos con su dinero: Hacienda confirma el palo definitivo

Hay una costumbre con la que Hacienda va a acabar por completo, compartir dinero o cuentas entre padres e hijos estará prohibido. Los expertos no dudan en apostar claramente por un tipo de detalle que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a estar pendientes por todo lo que tenemos por delante. Es hora de ver llegar una nueva medida que puede acabar marcando un antes y un después.

Hacienda confirma que va a ir detrás de una serie de elementos que será lo que marque un antes y un después. Por lo que, al final habrá llegado el momento de apostar por unos elementos que serán los que nos hagan reflexionar. Cada vez más, el hecho de tener dinero en el banco acaba siendo un problema en España. Lo que queremos es apostar es hacerlo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos haga empezar a tener un dolor de cabeza que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. La Agencia Tributaria estará detrás de estas prácticas que quizás nadie hubiera imaginado.

Confirma Hacienda el palo definitivo

El palo definitivo a los ahorradores o a las familias que intentan aprender a ahorrar va a ser de lo más duro. Especialmente para aquellos que quieran empezar a cuidar sus cuentas. Los padres que quieran darles un detalle, pero puede acabar siendo lo que marque un dolor de cabeza enorme.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en cuidar ese dinero que damos a los más pequeños de la casa. En esencia, estamos ante un detalle que puede ser la que nos afecte de lleno, en unas jornadas en las que, podemos poner esos euros para el futuro.

Esa actividad de ir compartiendo dinero con tus hijos será una actividad que Hacienda perseguirá, especialmente dependiendo de las cantidades que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo. En especial si tenemos en cuenta ese dinero, que tenemos entre manos.

Una forma de enseñar a administrar las cuentas, que, dependiendo de la manera en lo que podemos empezar a crear una serie de elementos que son claves. Por lo que, habrá llegado el momento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Adiós a esta actividad que comparten padres e hijos

ING es el banco que aclara un poco la forma en la que debemos tener cuentas compartidas. En este caso, con algunos detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Toma nota de los consejos y de las directrices que harán que ese dinero no acabe suponiendo un problema, sino todo lo contrario.

Esto es lo que dicen estos expertos: «Uno de los errores más repetidos y peligrosos con las cuentas conjuntas es pensar que pueden utilizarse para dejar dinero a otra persona. Que la Agencia Tributaria tienda a dividir el dinero al 50 % no es sinónimo de que ese capital sea de los titulares. De hecho, no lo es. En última instancia, el dinero pertenece a quien lo depositó, por más que la cuenta sea conjunta. Así se desprende de diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Una de las más claras es del año 2000. En ella se explica que “la cuenta corriente bancaria expresa una disponibilidad de fondos a favor de los titulares de la misma contra el banco que las retiene, no pudiendo aceptarse el criterio de que el dinero depositado en tales cuentas indistintas pase a ser propiedad de la recurrente, por el solo hecho de figurar como titular indistinta”. Desde un punto de vista teórico, Hacienda define una donación como la entrega de bienes o servicios a una persona de forma gratuita, voluntaria y sin esperar nada a cambio. Además, a diferencia de lo que se piensa, no hay un mínimo para que estas entregas sean consideradas donaciones y haya que pagar impuestos por ellas. En otras palabras, los ingresos en una cuenta conjunta pueden considerarse una donación. Por fortuna, Hacienda tiene mano izquierda en este tipo de situaciones, aunque también las vigila. ¿Cuándo puede pedirte que rindas cuentas? Cuando se trata de movimientos que se repiten en el tiempo de forma sistemática o cuando se trata de grandes cantidades de dinero que pasan de un titular a otro. A modo de ejemplo, si el titular A ingresa todos los meses 1000 € y siempre es el titular B quien dispone de esos 1000 €».

Por lo que, debes tener muy cuidado con esta manera de mantener las cuentas compartidas que puede acabar siendo un problema a la hora de hacer la Declaración de la Renta o de realizar algunos trámites.