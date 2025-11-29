Iberia ha indicado que «no prevé que vaya a haber retrasos ni cancelaciones» este sábado, 29 de noviembre, en sus vuelos por la actualización de software de parte de la flota A320 requerida por el fabricante Airbus y obligatoria para todas las compañías del mundo que operan con aviones de ese modelo. En concreto, desde la aerolínea española afirman haber trabajado durante «toda la madrugada para realizar los cambios necesarios en los equipos señalados», para que esta situación no afecte a sus clientes.

Por otro lado, Iberia añade que se está cumpliendo «estrictamente» el programa diseñado por la compañía para afrontar la situación, de modo que la actualización se está llevado a cabo con éxito en la flota afectada. Por tanto, reiteran que «no se prevé que los clientes de Iberia vayan a sufrir ningún impacto por esta causa ni hoy ni mañana».

Asimismo, la compañía también ha agradecido el esfuerzo y el compromiso de todos los que han trabajado sin descanso esta madrugada para garantizar «la seguridad de sus clientes y de sus tripulaciones».

Iberia no se verá afectada por el software de Airbus

Airbus anunció este viernes un problema que podría afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, y pidió a los operadores de vuelo que trabajan junto a ellos y tomar decisiones preventivas.

El fabricante aeronáutico expresó haber encontrado un incidente reciente de la familia A320 fruto de las radiaciones solares, las cuales podrían corromper datos críticos para el funcionamiento de su software de control de vuelo.

El constructor ha indicado que el problema afecta a «un número significativo de aviones de la familia A320», aunque algunas fuentes apuntan a que pueden ser 6.000 unidades, más de la mitad de los aviones en servicio.

La compañía ya ha anunciado que está colaborando con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas. Airbus ha señalado que la mayoría de los aviones afectados sólo necesitarán un pequeño cambio informático que apenas afectará a los programas de vuelo. El fabricante aeronáutico ya trabaja en implementar sistemas de protección para garantizar la seguridad de la flota.

«Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente», ha asegurado Airbus. La compañía es consciente de que las medidas para solucionar el problema van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros y pide disculpas por ello. Sin embargo, el fabricante ha destacado que trabajará con los operadores y las autoridades aeronáuticas para mantener «la seguridad como prioridad número uno y absoluta».