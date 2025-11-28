Airbus alerta de que su modelo de avión más vendido no es seguro al 100% por la radiación solar

Airbus
Airbus A320neo. (Ep)

Airbus ha anunciado este viernes que ha detectado una incidencia en sus aviones de la familia A320, la más vendida del fabricante aeronáutico europeo. La exposición a la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el sistema de vuelo de los aviones, según ha informado Airbus este viernes.

El constructor ha indicado que el problema afecta a «un número significativo de aviones de la familia A320», aunque algunas fuentes apuntan a que pueden ser 6.000 unidades, más de la mitad de los aviones en servicio.

La compañía ya ha anunciado que está colaborando con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmendiatas. Airbus ha señalado que la mayoría de los aviones afectados solo necesitarán un pequeño cambio informático que apenas afectará a los programas de vuelo. El fabricante aeronáutico ya trabaja en implementar sistemas de protección para garantizar la seguridad de la flota.

«Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente», ha asegurado Airbus. La compañía es consciente de que las medidas para solucionar el problema van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros y pide disculpas por ello. Sin embargo, el fabricante ha destacado que trabajará con los operadores y las autoridades aeronáuticas para mantener «la seguridad como prioridad número uno y absoluta».

La compañía ha indicado que un 15% de la flota necesitará una intervención mayor aparte de la actualización de software. Esto requerirá más tiempos y también algunos cambios de equipo.

Airbus encontró el problema por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que «ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo». En aquel incidente, un vuelo entre México y Nueva Jersey el pasado 30 de octubre, varios pasajeros resultaron heridos de poca consideración y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota. Los análisis posteriores pusieron de manifiesto este problema que ahora obliga a intervenir a los servicios de Airbus.

