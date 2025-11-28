Airbus alerta de que su modelo de avión más vendido no es seguro al 100% por la radiación solar

Airbus ha anunciado este viernes que ha detectado una incidencia en sus aviones de la familia A320, la más vendida del fabricante aeronáutico europeo. La exposición a la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el sistema de vuelo de los aviones, según ha informado Airbus este viernes.

El constructor ha indicado que el problema afecta a «un número significativo de aviones de la familia A320», aunque algunas fuentes apuntan a que pueden ser 6.000 unidades, más de la mitad de los aviones en servicio.

La compañía ya ha anunciado que está colaborando con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomen medidas preventivas inmendiatas. Airbus ha señalado que la mayoría de los aviones afectados solo necesitarán un pequeño cambio informático que apenas afectará a los programas de vuelo. El fabricante aeronáutico ya trabaja en implementar sistemas de protección para garantizar la seguridad de la flota.

«Estamos trabajando con nuestros clientes y proveedores para limitar las consecuencias de este incidente», ha asegurado Airbus. La compañía es consciente de que las medidas para solucionar el problema van a provocar «trastornos operativos» a los pasajeros y pide disculpas por ello. Sin embargo, el fabricante ha destacado que trabajará con los operadores y las autoridades aeronáuticas para mantener «la seguridad como prioridad número uno y absoluta».

La compañía ha indicado que un 15% de la flota necesitará una intervención mayor aparte de la actualización de software. Esto requerirá más tiempos y también algunos cambios de equipo.

Airbus encontró el problema por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que «ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo». En aquel incidente, un vuelo entre México y Nueva Jersey el pasado 30 de octubre, varios pasajeros resultaron heridos de poca consideración y tuvieron que ser atendidos por personal sanitario, mientras que el aparato fue apartado temporalmente de la flota. Los análisis posteriores pusieron de manifiesto este problema que ahora obliga a intervenir a los servicios de Airbus.