Joaquín González, perito de Afinsa: “Los concursales no me dejaron analizar todos los sellos”

Joaquín González, el perito propuesto por Afinsa para valorar sus sellos, ha señalado en exclusiva a OKDIARIO que, cuando fue a peritar los sellos de los clientes de Afinsa, desde Logista, empresa que cedió sus naves para guardar los sellos, le impidieron trabajar: “Me obligaban a peritar sólo los sellos que ellos querían”.

“A mí me solicita el peritaje Afinsa, pero los antiguos administradores, no los concursales, que me tienen un pánico y un odio tremendo“, comienza Joaquín González, que explica que “el Juez mercantil en primer lugar me da el permiso para que yo pueda acceder a las naves de Logista para ver todo el universo de la filatelia, todos los sellos que tenía Afinsa. Hablamos del año 2008. Entonces, cuando llego ahí me dicen desde Logista que no puedo entrar si no me lo autorizan los administradores concursales, pese a que yo llego ahí con la autorización del Juez”.

Es decir que, según González, pese a que contaba con la autorización expresa del Juez, desde Logista llegaron a decirle “aquí el juez no pinta nada, los que pintan son los administradores concursales”. “Así mismo me lo dijeron. Ahí me tuvieron de arriba para abajo y poniéndome pegas para todo y al final me dicen que sólo podía peritar la parte que escogieron los peritos de parte de los concursales. Y yo les digo que no, que el juez me autoriza a verlo todo”.

Al final, explica González, el propio juez accede a las peticiones de los administradores concursales y dice que “sólo puedo ver aquellos sellos escogidos por los peritos de la parte de los administradores concursales”.

“Ya de entrada se veía que el dominio que hacían los administradores concursales era para que aquello no valiera nada”

“Ahí es cuando me doy cuenta de que, efectivamente, aquello era una cosa escogida intencionadamente para que, lógicamente, el valor de los sellos diera lo mínimo posible. Entonces, cogían las grandes cantidades de sellos importantes de algunos tipos determinados, y, como había mucha cantidad, decían que valían cero. Así. Hala”, afirma González.

“Yo, lógicamente, con el tiempo que me quedó, que era muy poco, pude hacer una breve exploración. Pero es que tenía que dar por hecho que todo lo demás también estaba. Y, por tanto, que estaba bien. Y, a partir de ahí, la cosa fue mal, porque ya de entrada se veía que el dominio que hacían los administradores concursales era para que aquello no valiera nada“, recuerda quien peritó los sellos.

“Y hay más -explica González-, ellos decían que los sellos eran de Afinsa. Y no es verdad. Los sellos son de los clientes, por tanto, ellos no los pueden tocar ni vender sin autorización expresa de los propietarios que, en este caso, eran los clientes”.

“Los sellos buenos estaban ahí, en Logista. Pero no me los dejaron tocar. Imagina la masa filatélica que había que estos sellos estaban apilados en estanterías con una altura de cinco metro de alto y diez de largo. Imagina la gran cantidad de sellos que había ahí, más de 150 millones de sellos. Eso ni en dos años se podría haber hecho un buen análisis y una valoración correcta”, concluye.

Luis Alvero habla de “extorsión”

Luis Alvero, portavoz de los afectados de Fórum y Afinsa y quien está liderando todo el movimiento, ha denunciado ante este periódico que “me están intentando hacer de todo para amedrentarme y estoy siendo extorsionado, por lo que tomaré medidas”.

“Este viernes iremos varias personas en un autobús que hemos fletado a los juzgados de San Fernando de Henares, porque es el final de las declaraciones de los imputados por el caso. Obviamente, nosotros vamos a ir ahí. Saldremos desde Atocha a las 9 de la mañana e iremos a la puerta del juzgado a hacer ver la barbarie que están haciendo”, concluye Alvero.