10 fundas nórdicas de La Redoute que vas a querer para tu casa: adiós Ikea

Las fundas nórdicas se han convertido en un elemento esencial cuando llega el otoño e invierno. Dependiendo del modelo, incluso podemos hacer que no sólo nos sirvan para abrigarnos mientras dormimos, sino también para decorar en el dormitorio y esto es lo que ocurre precisamente con las 10 fundas nórdicas de La Redoute que ahora os presentamos y que estamos convencidos de que os van a encantar porque tienen la mejor calidad-precio pero además cuentan con diseños que son tendencia y colores que son los esenciales este otoño-invierno.

Tradicionalmente, tiendas como Ikea suelen ser las opciones preferidas para muchos, gracias a su variedad de productos asequibles. Sin embargo, La Redoute ha ganado terreno rápidamente en este ámbito, destacando por la calidad y el diseño sofisticado de sus textiles para el hogar. Puede que ya conozcas esta tienda por su moda siempre con las últimas tendencias, pero su sección hogar no se queda atrás y podemos decir que actualmente, La Redoute ofrece una amplia selección de fundas nórdicas que no sólo se adaptan a diferentes estilos de decoración, sino que también brindan opciones que priorizan la comodidad y la durabilidad. Desde el minimalismo hasta el estilo boho chic, sus diseños logran combinar lo mejor de la funcionalidad y la estética. Toma nota porque estas fundas que ahora te mostramos ya se están agotando y seguro que no querrás dejarlas escapar.

Las 10 mejores fundas nórdicas de La Redoute

Cada una de las fundas nórdicas La Redoute que ahora vas a ver, destaca por sus materiales de alta calidad, diseños elegantes y una atención al detalle que no siempre se encuentra en en el mercado. Si estás considerando renovar tu dormitorio, es el momento perfecto para conocer estas opciones que no solo elevarán la estética de tu hogar, sino que también ofrecerán un nivel de confort superior al que estás acostumbrado.

Funda nórdica de algodón percal Scenario

La funda nórdica Scenario es un clásico dentro de la oferta de La Redoute. Confeccionada en algodón percal de 200 hilos, esta funda destaca por su suavidad y resistencia. Su estilo minimalista está disponible en más de 22 colores, lo que permite adaptarse a cualquier tipo de decoración. Entre los más vendidos tenéis el rosa maquillaje, el gris perla, el ocre o color crudo. El precio es de 25,99 € para camas de 90 cm, y varía según el tamaño que elijas, siendo perfecta para quienes buscan calidad a buen precio sin renunciar a la estética. La cama de mayor tamaño de 180 cm puede tener esta funda por 55,99 €.

Funda nórdica de lino lavado Elina

El lino lavado es uno de los materiales más apreciados para la ropa de cama, y la funda Elina de La Redoute no decepciona. Gracias a su capacidad para regular la temperatura corporal, es ideal para cualquier estación del año. Su diseño sencillo y ligeramente arrugado añade un toque relajado y elegante a cualquier dormitorio. Disponible en más de 27 colores, incluyendo el más vendido de todos que es el azul pavo real el precio comienza en 119,00 €, aunque la tenéis ahora rebajada por 99.96 euros para la cama 140 x 200 cm y llegando a los 196, 36 € para la cama de 240 x 220 cm.

Funda nórdica de franela Molgan

La funda nórdica de franela Molgan de La Redoute es ideal para quienes buscan calidez en los meses de invierno. Fabricada en 100% algodón cepillado de 165 g/m², ofrece un tacto suave y esponjoso que garantiza confort durante las noches frías. Su diseño de cuadros de tartán inglés en ambos lados añade un toque clásico y acogedor al dormitorio. Disponible en diferentes tamaños y precios, va desde los 58,99 € para camas de 90 cm hasta los 109,00 € para camas de 180 cm, con descuentos en algunas tallas. Además, cuenta con una banda ajustable en el pie de la cama, lo que asegura un ajuste perfecto.

Funda nórdica de franela seersucker Cottage

La funda nórdica Cottage de La Redoute está confeccionada en algodón seersucker, un tejido que se caracteriza por su textura ligeramente gofrada, lo que le da un aspecto arrugado y artesanal. Este diseño evoca el estilo rústico y cálido de la campiña inglesa, con cuadros en la parte frontal y rayas en la parte trasera, creando un efecto visual encantador. Disponible en varios tonos, el modelo en color caramelo se destaca por su elegancia discreta. La funda tiene un acabado con doble volante y bordados en tono sobre tono, lo que añade un toque sofisticado a su diseño. Además, está elaborada con algodón de 144 hilos, lo que garantiza suavidad y durabilidad. No necesita plancharse, lo que la hace aún más práctica. Los precios varían según el tamaño, comenzando en 58,99 € para camas de 90 cm y alcanzando los 109,00 € para camas de 180 cm. Con la opción de combinarla con colores lisos de la gama Scénario, esta funda es perfecta para darle un aire atemporal y elegante a cualquier dormitorio

Funda nórdica de algodón, Jobe

La funda nórdica Jobe de La Redoute destaca por su diseño contemporáneo inspirado en Sudamérica, con un elegante estampado de hojas de palmera tuft tono sobre tono. Este patrón se encuentra en el anverso de la funda, mientras que el reverso es liso, lo que permite variar el estilo en el dormitorio. Está confeccionada en 100% algodón de 144 hilos, lo que garantiza una suavidad y durabilidad adecuadas para el uso diario, siendo ideal tanto para niños como para adultos. La funda se cierra con botones en la parte inferior, lo que asegura un ajuste perfecto.

Los precios varían según el tamaño de la cama: 39,99 € para camas de 90 cm, 53,99 € para camas de 105 cm, 65,99 € para camas de 150 cm, y 75,99 € para camas de 180 cm, con descuentos en algunas tallas. Las fundas de almohada se venden por separado, permitiendo una mayor personalización. Además, es fácil de cuidar, ya que se puede lavar a 60°C, aunque se recomienda un lavado a 40°C para ahorrar energía. Esta funda es perfecta para quienes buscan un estilo moderno y acogedor, aportando un toque de naturaleza al dormitorio.

Funda nórdica de percal de algodón, Suzanne

La funda nórdica Suzanne de La Redoute está confeccionada en percal de algodón 100%, un material que destaca por su frescura y ligereza, proporcionando una sensación suave y cómoda al dormir. Con un tejido tupido de 200 hilos, esta funda garantiza una alta calidad y durabilidad, que además se suaviza con cada lavado. Su diseño presenta un estampado vegetal en tonos armoniosos: hojas sobre fondo blanco en el anverso y un reverso con fondo gris, lo que ofrece versatilidad para combinar con diferentes estilos de decoración.

Disponible en varios tamaños, los precios varían desde 35,99 € para camas de 90 cm, hasta 71,99 € para camas de 180 cm, con descuentos en algunas medidas. Además, incluye una banda en la parte inferior que permite ajustar la funda perfectamente al pie de la cama, evitando que se desplace. Las fundas de almohada se venden por separado, lo que permite personalizar aún más el conjunto. Esta funda nórdica es una opción ideal para quienes buscan un estilo fresco y natural en su dormitorio, con un toque moderno y elegante. Además, se recomienda lavar a 40°C para reducir el consumo de energía.

Funda nórdica de franela, Charlie

La funda nórdica Charlie de La Redoute está confeccionada en franela de algodón cepillado, un tejido que se caracteriza por su suavidad y calidez, ideal para los meses de invierno. El diseño de cuadros tintados en ambos lados ofrece un estilo sobrio y elegante, perfecto para quienes buscan un toque moderno y acogedor en su dormitorio. La franela, con un gramaje de 165 g/m², garantiza un tejido grueso y esponjoso que proporciona abrigo en las noches más frías.

Disponible en varios tamaños, los precios van desde 58,99 € para camas de 90 cm hasta 109,00 € para camas de 180 cm, con descuentos disponibles en algunos formatos. La funda cuenta con bajos rectos abotonados para asegurar un ajuste adecuado y un aspecto impecable en la cama. Se recomienda lavar a 40°C para reducir el consumo de energía, aunque también es posible lavarla a 60°C sin problemas. Esta funda es perfecta para quienes buscan una opción cálida, cómoda y con un toque contemporáneo en su ropa de cama.

Funda nórdica de percal de algodón bordado, Hollyhill

Entre las fundas nórdicas La Redoute, el modelo Hollyhill está confeccionado en percal de algodón de 200 hilos, ofreciendo una sensación de frescura y suavidad premium, que mejora con los lavados. Su diseño romántico presenta un delicado bordado floral en una de las caras, mientras que la otra es lisa, lo que permite alternar el estilo en el dormitorio. Disponible en varios tamaños, los precios van desde 67,99 € para camas de 90 cm hasta 135,00 € para camas de 180 cm, con descuentos en algunas medidas. Esta funda incluye una banda ajustable en el pie de la cama para un ajuste seguro, y es ideal para quienes buscan un toque elegante y delicado en su ropa de cama. Se puede lavar a 60°C, aunque se recomienda 40°C para un menor consumo de energía.

Funda nórdica de algodón, Yacht

La funda nórdica Yacht de La Redoute, confeccionada en 100% algodón de 132 hilos, ofrece un estilo marítimo elegante gracias a su estampado de rayas. Es ideal para cualquier miembro de la familia, desde niños hasta adultos, gracias a la suavidad y versatilidad del algodón, que garantiza confort durante todo el año. Está disponible en varios tamaños, con precios que van desde 13,99 € para camas de 90 cm hasta 33,99 € para camas de 180 cm, con descuentos en algunas tallas. La funda incluye un cierre con botones en la parte inferior para un ajuste perfecto y es fácil de cuidar, ya que se puede lavar a 60°C, aunque se recomienda 40°C para un ahorro de energía.

Funda nórdica de percal de algodón Botanique

Dentro de las fundas nórdicas La Redoute el modelo Botanique está confeccionado en percal de algodón 100%, con un elegante estampado floral en ambas caras y un acabado con ribete en contraste que añade un toque sofisticado. Con un tejido tupido de 200 hilos, ofrece una sensación suave, fresca y ligera, lo que garantiza un confort premium. A medida que se lava, su textura se suaviza aún más, lo que mejora la experiencia con el tiempo. Disponible en varias medidas, con precios que comienzan en 35,99 € para camas de 90 cm hasta 71,99 € para camas de 180 cm, es perfecta para quienes buscan una funda nórdica de calidad con un diseño natural y elegante. Incluye una banda ajustable en el pie de la cama para un ajuste seguro, y se puede lavar a 60°C, aunque se recomienda un lavado a 40°C para reducir el consumo de energía.