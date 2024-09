Primark se la juega a Zara Home con las fundas nórdicas más baratas y bonitas del momento

Estamos a 10 de septiembre y ya se siente ese fresquito en el aire que nos indica que el otoño está a la vuelta de la esquina. Las noches empiezan a ser más largas, y es el momento perfecto para renovar nuestra ropa de cama. Si estás a la búsqueda de algo que sea a la vez bonito, cómodo y, por supuesto, económico, entonces no vas a querer dejar escapar ninguna de las fundas nórdicas que ya encontramos en Primark. Una combinación de estilo y precio que, sinceramente, bien le podrían hacer la competencia a Zara Home así que toma nota, porque te presentamos a continuación, los mejores modelos.

Primark ha sabido captar la esencia de lo que buscamos cuando llega el frío: confort, calidez y un toque de estilo. Si eres de esas personas que no puede resistirse a cambiar el look de su dormitorio cada temporada, sencillamente no vas a poder decir no a ninguno de los modelos de fundas nórdicas que ya se agotan en sus tiendas. Además, con los precios que tienen, uno puede permitirse renovar la funda nórdica cada temporada sin sentir culpa alguna. Es más, si te decides a darles una oportunidad a cualquiera de estas fundas nórdicas de Primark, no te arrepentirás. Desde texturas suaves hasta estampados elegantes, hay algo para todos los gustos, y lo mejor de todo es que la medida de precios apenas está en los 20 o 25 euros. Así que si estás buscando algo para darle un toque fresco a tu dormitorio o simplemente quieres adelantarte al frío que está por venir, no pierdas detalle de estas opciones de fundas nórdicas que Primark tiene esta temporada y que nada tienen que envidiar a las de Zara Home.

Las mejores fundas nórdicas de Primark

Desde estampados suaves, a tejidos con textura y además con los colores de moda como el neutro o el azul y blanco, estas fundas nórdicas ya se agotan en Primark, de modo que no tardes en ir a por ellas.

Funda nórdica reversible con textura para cama doble

Empezamos con una opción que simplemente nos encanta: la funda nórdica reversible con textura para cama doble. Esta funda se vende en varios colores como gris marengo, blanco y gris topo, todos perfectos para darle a tu dormitorio un ambiente relajante y acogedor. Lo que más atrae es su diseño reversible, porque básicamente estás comprando dos estilos por el precio de uno. Por un lado, tienes un acabado texturizado que le da una apariencia sofisticada pero sin esfuerzo, ideal si quieres un look más pulido. Y cuando te apetezca cambiar, simplemente le das la vuelta y ¡listo!

Lo mejor de todo es que cuesta solo 18,00 €, un verdadero chollo si consideras la calidad. Al ser 100% poliéster, es súper fácil de lavar y se mantiene impecable, algo que, personalmente, siempre agradezco porque detesto esas fundas que después de un par de lavados ya no parecen las mismas. Si tienes una cama doble y buscas algo versátil, esta funda es la opción perfecta para ti.

Set de funda nórdica individual de hojas azul marino

Para aquellos que prefieren un toque más natural y desenfadado, el set de funda nórdica individual de hojas azul marino es una apuesta segura. Lo que me llamó la atención de inmediato fue el estampado de hojas en tonos azul y blanco, que le da un aire fresco y tranquilo al dormitorio. Ideal para una cama individual, este set es perfecto si quieres crear un ambiente relajado y armonioso, pero sin que resulte demasiado cargado visualmente.

El precio es otro punto a favor: 12,00 €. En serio, ¿quién podría resistirse? Con una composición de 60% algodón y 40% poliéster, tiene un buen equilibrio entre suavidad y durabilidad. Esto lo hace perfecto para el uso diario, especialmente si no quieres estar preocupado por mantener la funda en perfecto estado cada día. Sin duda, una opción que aporta frescura y estilo a cualquier habitación individual.

Funda nórdica blanca para cama Super King

Si eres de los que apuesta por lo minimalista, entonces la funda nórdica blanca para cama Super King es para ti. Este modelo no sólo es elegante, sino que también tiene un detalle que me encanta: un borde en negro que le da un toque moderno sin perder la sobriedad. Al verla, me la imaginé de inmediato en esos dormitorios de revistas que siempre he admirado por su simplicidad y clase.

Eso sí, al ser para una cama super king, su precio es un poco más elevado: 45,00 €. Pero, sinceramente, lo vale. El 100% de algodón asegura una suavidad increíble y, además, es una de esas piezas que eleva cualquier dormitorio al instante. Si buscas algo sofisticado pero sin demasiadas complicaciones, esta funda es la indicada para ti.

Fundas para cama super king en tejido mil rayas

Otra opción que merece toda la atención es la funda de edredón para cama super king en tejido mil rayas. Me encantan las texturas, y este diseño en blanco con ese estampado sutil de rayas es simplemente precioso. Tiene un estilo que te invita a relajarte nada más verlo, ideal si tu dormitorio es tu refugio personal. Y lo mejor es que combina con prácticamente cualquier decoración.

Este set cuesta 30,00 € y está hecha de 50% algodón y 50% poliéster, por lo que tiene la suavidad necesaria sin perder la practicidad. Así que, si buscas algo que combine elegancia y comodidad, esta funda es una gran elección.

Funda para edredón doble de cachemira

Finalmente, llegamos a lo que consideramos una auténtica joya: la funda para edredón doble de cachemira. Esta opción es ideal para quienes buscan algo más sofisticado pero a un precio razonable. Con un diseño de cachemira en un color natural, esta funda es simplemente irresistible. Me encanta cómo aporta un aire clásico sin ser demasiado llamativa. Perfecta para cualquier temporada, pero especialmente acogedora para las noches de otoño e invierno.

Con un precio de 18,00 € y una composición de 60% algodón y 40% poliéster, es la combinación perfecta entre estilo y confort. Si quieres algo que te haga sentir envuelto en lujo, pero sin el precio desorbitado, esta es la opción ideal.