Xavi ya genera dudas

Pese a que Xavi Hernández no hiciera autocrítica después del partido ante el Intercity donde rozaron el ridículo, la realidad es que al técnico de Tarrasa le comienzan a entrar las dudas. De hecho, fue preguntado por ello y se le vio algo nervioso: «No creo que hayamos rozado el ridículo. No creo que esa pregunta sea futbolera», se defendía al concluir. La victoria por la mínima ante un equipo de Primera RFEF deja varios señalados y él es uno de ellos.

Porque el Barcelona es, junto al Real Madrid, el líder de esta Liga, pero eso no le exime de críticas después de haber consumado un nuevo fracaso en la Champions League y no conseguir el pase a los octavos de final. El conjunto azulgrana ha mostrado una versión muy frágil en Europa y muy parecida en esta Copa del Rey ante un Intercity que estuvo a punto de dar la gran sorpresa.

Aunque la primera parte de los chicos de Xavi Hernández fue buena, con dominio de balón, ocasiones y buen juego y con la tranquilidad en el marcador tras el tempranero gol del redebutante Araujo, el Barcelona cayó estrepitosamente en la segunda parte. Casualidad o no, fue producirse el cambio del central uruguayo por Eric García, que volvió a demostrar la fragilidad defensiva que le caracteriza, y al equipo se le comenzó a ver las carencias.

Luego, la entrada al terreno de juego de Marcos Alonso no ayudó a mejorar las prestaciones en defensa, sino todo lo contrario, ya que falló claramente en el tercer gol que ponía la igualada Soldevila. Y es que, Xavi está empeñado en poner al ex del Chelsea como central cuando es claramente un jugador de banda y que ha mostrado su mejor versión en esa posición.

Muy erráticos

Quizás no sea culpa directa de Xavi Hernández de los fallos de sus delanteros, pero como ya ocurriera contra el Espanyol, que le costó dos puntos en la clasificación de la Liga y perder el liderato en solitario, el Barcelona no está bien en ataque. Los continuos fallos de Ferrán, Raphinha o Dembélé, dejan muy a las claras la tremenda necesidad que tienen de los goles de Lewandowski, pese a que realizaron cuatro goles ante este equipo de la tercera categoría de España.

Ahora, estas carencias en ataque tendrán que resolverlas sin su jugador estrella y nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por si esto no fuera poco, tendrán que sufrir su ausencia para los próximo tres partidos, perdiéndose también los encuentros ante el Getafe y el Girona.

Muchas dudas

Aunque Joan Laporta le hizo un equipo a medida este pasado verano con multitud de fichajes, Xavi ya no cuenta con la ilimitada confianza con la que llegó a Barcelona. Aterrizó de nuevo en el club de su vida con la misión de relanzar a un equipo que llevaba a la deriva varios años. No obstante, no pudo clasificarse para los octavos de final de la Champions League la pasada temporada, al igual que la presente. Además, el año pasado fue eliminado de forma humillante ante el Eintracht de Frankfurt en la Europa League.

En cuanto al campeonato doméstico, el Barcelona el año pasado no consiguió levantar el título y este año está en una carrera incesante con el Real Madrid. Pero el partido de Copa del Rey podría haber cambiado muchas cosas. La directiva culé le ha ratificado en multitud de ocasiones, pero el técnico de Tarrasa ya tiene la mosca detrás de la oreja. Un fracaso histórico ante el Intercity podría haber precipitado su salida, mientras ‘su’ proyecto parece no arrancar del todo.

Ahora, tiene la próxima semana una nueva oportunidad para lograr su primer titulo como entrenador del Barcelona. La Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí. Una victoria, calmaría las aguas por Barcelona, pero una nueva derrota (como ya ocurriera el año pasado ante el Real Madrid en semifinales) dejaría a Xavi Hernández en el alambre.