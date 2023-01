El TAD confirma la sanción de tres partidos a Lewandowski y no jugará contra el Atlético

El Barcelona ya sabe que no podrá contar con Lewandowski para los próximos tres partidos de Liga. Así lo ha ratificado el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que estaba previsto a reunirse en la tarde de este miércoles, ha desestimado el recurso del conjunto azulgrana y confirmando los tres partidos de sanción del polaco. Por ello, el ex del Bayern de Múnich no podrá jugar contra el Atlético de Madrid este domingo.

Lewandowski recibió la cautelar el pasado 31 de diciembre para el partido ante el Espanyol y el delantero pudo jugar a la espera de lo que decidiera el TAD. Ahora y con la sentencia de este organismo, el jugador polaco verá los próximos tres partidos desde la grada. Y es que, el ‘9’ recibió la tarjeta roja en el último partido y se le sancionó con tres fechas. Una por la doble amarilla y otros dos por el gesto que Gil Manzano consideró como un menosprecio hacia su persona.

Con esta sanción confirmada por el TAD, Lewandowski deberá cumplir estos tres partidos de forma inmediata ante el Atlético de Madrid este domingo, ante el Getafe en el Camp Nou el próximo 21 o 22 de enero y en el derbi catalán contra el Girona en Montilivi el 28 o 29 de enero. Esto se producirá salvo que el Barcelona vuelva a recurrir a la justicia ordinaria y pidiera de nuevo la cautelarísima de la sanción que se ha confirmado en la tarde de este miércoles por parte del TAD.

Confianza de Xavi

Xavi Hernández declaró estar confiando con la presencia del polaco en el partido ante el Atlético de Madrid. Por ello, el técnico de Tarrasa decidió darle descanso en vistas a este gran encuentro. Ahora, ha recibido un duro revés: «Espero que Lewandowski pueda jugar ante el Atlético. Lleva muchos minutos. Creemos que es un partido que le puede venir bien para descansar. Le vienen partidos importantes y esperemos que esté. Creemos que va a estar. Descanso para él y Pedri».