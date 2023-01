Xavi: «Hemos obedecido a un juez y creemos que Lewandowski va a estar contra el Atlético»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa del debut del Barcelona en la Copa del Rey. Los culés se enfrentan al Intercity, club de Primera Federación y que tiene un amplio grupo de jugadores en sus filas que jugaron en su día en La Masía. El técnico culé calificó el partido como uno en el que «tienes mucho que perder y poco que ganar». Habló sobre las rotaciones y el descanso de Robert Lewandowski, al ve en el once el próximo domingo.

Intercity

«Siempre nos ha costado el primer partido de copa. Son partidos difíciles de jugar, se va como máximo favorito y tienes mucho que perder y poco que ganar. Tenemos que pasar la eliminatoria. Es un rival que sabe qué hacer, muy fuerte físicamente. Es un partido para demostrar que somos superiores y pasar la eliminatoria».

Iñaki Peña

«Hemos presentado los documentos para hacer el cambio de filial al primer equipo. Estamos esperando la resolución de la Federación. Lo teníamos pendiente y está en la convocatoria esperando».

«Nosotros solo seguimos las instrucciones del juzgado. El Espanyol hará lo que corresponda pero nosotros hicimos lo que nos dijeron».

Valor de la Copa del Rey

«Para nosotros es un objetivo. Evidentemente la Liga es la más importante tras la eliminación de Champions. La copa es especial. Queremos ganar títulos y es muy importante para nosotros».

Posible once

«Lo tengo claro. La idea es hacer rotaciones. Los jugadores que tienen menos ritmo de partido van a jugar. Jugadores que vuelven de lesión, Ronald, Eric… van a participar está claro. haremos rotaciones».

¿Lewandowski estará ante el Atlético?

«Sí, espero que pueda jugar ante el Atlético. Lleva muchos minutos. Creemos que es un partido que le puede venir bien para descansar. Le vienen partidos importantes y esperemos que esté. Creemos que va a estar. Descanso para él y Pedri».

Gavi

«Típico bocadillo en la pantorrilla. Se ha recuperado, es pura pasión. Está bien, está a tope y está disponible».

Sanción de Lewandowski

«Es una incertidumbre para nosotros y el jugador. No sabemos cuándo se va a resolver la sanción, Le he dicho que no piense en la sanción. Es verdad que preparamos todo sin Robert y al final pudo estar disponible. Pudo ayudar al equipo. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. No es fácil ni para nosotros ni para los rivales».

Camp Nou con público

«15.000 personas, muchos niños. Sigue habiendo ilusión y magnetismo con el equipo. Hay pasión, transmitimos cosas, a ver si le devolvemos esto que le damos. Este es nuestro objetivo principal».

Jordi Alba y su recurso

«Lo hemos hablado y es muy difícil. En el acta no pone nada y no ha habido recurso. Era muy difícil».

¿Qué pasa si no pasáis?

«Ni me lo imagino. El día 1 si ganábamos no había entrenamiento y si no lo hacíamos, entrenábamos, No hay más».

¿Iñaki Peña para la Copa?

«Si puede jugar, y después valoraremos si juega él la Copa. Veremos la circunstancia, rendimiento, no hay una competición para uno u otro».

Falta de gol más allá de Lewandowski

«Hay que mejorar en muchos aspectos. No siempre va a estar Robert acertado. Tenemos que acertar con los demás. Tenemos que ir sumando goles todos, la segunda línea, estrategia, tiros de fuera del área… No sólo goles con Roberto sino de todo tipo».

Impugnación del Espanyol

«Si se opone un juez qué vamos a decir. Están en su potestad. Están en su derecho de decir. Solo hemos hecho obedecer, nada más».

Memphis

«Yo no quiero que se marche ninguno. Estoy contento con Memphis, siempre tiene una actitud positiva. Será importante para nosotros. Tiene capacidad para marcar diferencias. Tendrá minutos, como todos».

Araujo

«Está bien, está al cien por cien. Ronald jugará de inicio. Nos ayudará. Tiene liderazgo, es un futbolista que da muchos ánimos. Es guerrero, agresivo y creo que hace falta al equipo».

Un Intercity muy culé

«Cuando juegas contra tu ex equipo estás extra motivado. Tienen muchos futbolistas que han pasado por la casa, con mucho talento. Es complicado».

Ansu Fati

«Veo que es un futbolista versátil, se asocia bien, raìdo… de tres cuartos en adelante tiene talento innato y gol. Tiene capacidad para hacer gol. Depende de él y de nosotros ayudarle. Marcará diferencias. Estoy seguro».

Pablo Torre

«Pablo es futbolista del primer equipo y cuando no participe demasiado bajará al filial. Así se lo transmitimos. Mañana tendrá minutos importantes. Estoy contento con él».

Baldé

«Natural natural tenemos a Héctor, tenemos a Sergio, Jules, Balde… se puede adaptar también Ronald. Tenemos variantes para jugar ahí. Balde puede jugar perfectamente ambos perfiles».

Apuntalar el equipo

«Somos los que somos y estoy contentisimos con los que tengo. El equipo es ganador. No quiero hablar de nombres ni refuerzos. Contentísimo de lo que tengo».

Partido único

«Creo que es bueno, en el campo del rival más débil en cuanto a categoría. Es la grandeza de este deporte. Mañana puede pasar una sorpresa y tenemos que estar preparados».