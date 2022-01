Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa al choque ante el Mallorca. El Barcelona llega con muchas dudas, no solo las evidentes que genera la clasificación y el mal año que dejan atrás, sino también por las numerosas bajas que suma para esta jornada debido a los diversos positivos del equipo, hasta 10, que han mermado considerablemente sus opciones para alinear un once competitivo. El fichaje de Ferran Torres y la situación de Ousmane Dembélé, que sigue sin renovar, en el foco.

Las bajas por positivos

«Estamos en una situación límite: tenemos entre 17-18 bajas. Umtiti dio negativo. Además, tenemos dos sancionados y seis lesionados. Era un partido para suspenderlo, se adultera la competición. Ya pasó contra el Sevilla cuando había cuatro jugadores sudamericanos que no llegaban. Era momento de apelar al sentido común, se debería haber suspendido. Las normas son fuertes y duras. No nos queda otra que competir con los que tenemos. El Mallorca tiene una situación parecida, más leve. El Barça-Madrid de baloncesto se ha suspendido. No tiene sentido jugar. Es una situación caótica, pero iremos a por los tres puntos, porque son importantísimos».

Renovación de Dembélé

«No estoy decepcionado. Es una negociación. Los agentes son difíciles. En el Barça tenemos la postura clara y está en proceso, no se ha acabado. Soy optimista y espero que Ousmane haga un esfuerzo. Tiene una propuesta fantástica. Siempre hay un tira y afloja. Ojalá pueda quedarse porque es un jugador capacitado para marcar diferencias y puede ser el mejor futbolista en su posición. Es una oportunidad para él y no la puede desaprovechar».

El fichaje de Ferran Torres

«Es un fichaje espectacular. Tiene una ambición y predisposición tremenda. Nos va a dar muchísimo. Ha tenido grandes entrenadores como Guardiola o Luis Enrique, puede jugar en las tres posiciones de delante. Veremos cómo queda el tema del límite salarial. Tiene que haber salidas. Si Ousmane renueva, nos permitiría hacer uno o dos fichajes».

Sobre Morata

«Hablemos de los jugadores que tenemos. Ferran Torres y Alves nos van a mejorar la plantilla, son muy buenos para nuestro estilo de juego. El resto son hipótesis, tanto hablar de Álvaro, como de Haaland, son suposiciones».

¿Por qué no suspenden el partido?

«No lo sé. No es una pregunta para mí, es para los que deciden. Estamos para acatar normas, pero tenemos 18 bajas, 11 por positivos. Si queremos espectáculo, la Liga no se lo puede permitir. Es un partido descafeinado para todos. La situación es límite. Ahora estamos haciendo tests de antígenos y podría haber más casos».

Pitos a Dembélé

«Siempre vais más allá. Es una negociación, vamos a esperar. Se han emplazado para reunirse otra vez. No hay que precipitarse».

Pedri, Ansu y Memphis no llegan

«En principio no cuento con ellos para mañana. Hacen entrenamiento parcial, pero no están al 100%. Están cerca, pero todavía es pronto».

Más sobre la no suspensión

«Es la situación que tenemos, pero debemos afrontarla con positividad. El Mallorca tendrá bajas importantes. Somos el Barça y quien juegue deberá rendir al máximo. Si no se suspende este partido, no sé cuál se va a suspender a partir de ahora. ¿Sentido común? No hay».

Buenas sensaciones

«Creo que el equipo la ha recuperado. Si valoramos los últimos partidos, Elche y Sevilla, el equipo juega bien, somete al rival. Nos vamos acercando a lo que queremos. Las sensaciones son muy buenas, pero son cuatro puntos de seis posibles. Es un tema de creer y de crecer. Pero hemos dado un paso adelante en muchos aspectos».

Sobre las salidas

«Estamos trabajando en todo, tenemos que valorar muchas cosas. Pero para que entre gente, tiene que haber salidas, eso está claro».

Su charla con Dembélé

«Con naturalidad le dije que le necesitamos. Es un jugador importante para nosotros. Le ha faltado el gol, pero sabe que el proyecto deportivo es muy interesante para él. El tema económico no me incumbe a mí. No creo que vaya a estar en otro sitio más feliz que aquí. El Barça es el mejor club del mundo, el proyecto deportivo va a ser más importante que el económico, y así se lo he hecho saber. Por eso estoy esperanzado».

Riqui Puig

«Sí, mañana es una oportunidad para los que salgan de inicio, también para Riqui. Cualquier minuto que jueguen, son oportunidades para demostrar el nivel».

Más de Ferran

«Su mayor virtud es su personalidad. Tiene un compromiso tremendo, se le ve en los ojos. Ojalá le veamos pronto. Se puede adaptar en tres posiciones del ataque, tiene gol, gana duelos, va bien de cabeza… Nos va a ayudar mucho».

Le parece una locura que no haya suspensión

«Prepararemos el partido para ganarlo. Cualquier jugador que participe y juegue, lo hará de la mejor manera posible. Con 17 bajas, que no se suspende el partido, me parece una locura».

Las salidas de De Jong y Demir

«Tienen contrato, están en la plantilla y pueden formar parte en cualquier momento. Tendremos que jugar con el límite salarial, pero ambos son parte de la plantilla a día de hoy».