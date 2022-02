Xavi Hernández repasó en sala de prensa cómo llega el Barcelona a estos dieciseisavos de final de la Europa League. Se estrena su equipo en esta competición baja la nueva denominación ante todo un Nápoles, que llega en buena forma a la cita y compitiendo de tú a tú a Inter y Milán la Serie A. Los culés, tras una gran imagen ante el Atlético de Madrid, volvieron por sus fueros en el derbi catalán ante el Espanyol, donde salió malparado. El catalán reconoció que no ve a su equipo favorito para esta eliminatoria, pero sí como candidato a ella.

Objetivo, llegar lo más lejos posible

«Es una oportunidad para nosotros. Tenemos un objetivo que es entrar en Champions el año que viene. Sea entrando entre los cuatro primeros o vía Europa League. Nos gustaría entrar en Champions, pero no puede ser. Necesitamos a la gente, esperamos un gran ambiente. No hemos tenido suerte en el sorteo, tenemos enfrente al Nápoles, otro equipo de nivel Champions. El objetivo es llegar lo más lejos posible».

La Champions, una quimera

«Nos gustaría estar en la Champions, es una evidencia. No nos vayamos a engañar. Es una oportunidad para seguir siendo y competir. Si ganamos te clasificas directamente para la Champions. Lo veo como una oportunidad. Podría ser un rival de eliminatoria de Champions. Hace dos años hubo un Barça-Nápoles en Champions. Es una oportunidad y estamos motivados».

Eric García

«Es un central de un gran nivel .Sabe que cometió un error puntual Nos costó un gol. Lo tiene en la cabeza. Se lesionó en su mejor momento de forma. Hay que coger confianza. Tiene que ser importante en los próximos partidos. Vamos justos de centrales. Tendrá que jugar. Es importante en mi esquema. Es una desgracia que volviera de la lesión y tuviera que salir sin calentar. Nos tenemos que adaptar. Tiene que volver al nivel de antes de su lesión».

100 días en el banquillo

«Parece que hayan sido 100 años. Han pasado cosas inexplicables. Con lesiones, Covid, mercado de invierno. Estamos intentando ayudar al club, a los jugadores, sabéis que soy culé. Queremos que el Barça se recupere de nuevo y esté en el lugar que le pertenece. Estamos disfrutando en muchos momentos. Hay que sacar adelante el club. Hay situaciones que te hacen crecer como persona. Intentaremos crecer, mejorar… En el juego hemos mejorado en muchos aspectos. Tenemos que seguir creciendo. La competición que más dice que competimos es LaLiga. En un partido de Champions, Copa… pueden ser injusta. Pero LaLiga te dice si vas en el buen camino. No solo en resultados sino en sensaciones. Es la competición de la regularidad. Hay que pensar que hay trabajo, con humildad».

Eliminatoria

«Vamos a por las dos. Está claro, no hay favoritos. Es una eliminatoria abierta, el Nápoles es un rival fuerte, que compite por el Scudetto. Es un rival complicadísimo. Los favoritos son los últimos en ganarla. El Sevilla tiene más experiencia en este tipo de competición y rivales. No nos veo como favoritos, sino como candidatos en la eliminatoria. La veo muy pareja».

Mbappé

«A mí no me toca hablar de Mbappé. Da coraje no estar en la Champions, ya me dio coraje no estar en la Champions y eso nos tiene que hacer revelarnos. Este es el camino».

Once de gala

«No tengo un once de gala. Todos son importantes y lo han sido. No hay once de gala. Todos sirven y valen para jugar en el Baçra y lo están demostrando. Si no han tenido minutos todos, casi todos. Jugar en el Barça es una importunidad y lo tiene que demostrar. Un once fijo no va a poder jugar».

No estar en Champions

«Ya nos gustaría poder competir al nivel Champions pero esta es nuestra realidad. Estamos en la Europa League ante el Nápoles. Tenemos que demostrar que podemos ser fiables en este tipo de competición. No estamos para pensar en hipótesis. No hicimos los deberes y por eso estamos en Europa League».

Nápoles

«Partido muy difícil, complicado, es un rival de alto nivel. Tienen bajas importantes, Lozano, Politano… la del mexicano es una baja importante para el Nápoles, sí».

PSG

«Yo no estoy para analizar otros. El día que juguemos con el París o el RM lo analizaremos. Hoy toca al Nápoles».

Adama Traoré

«No se trata de ganar la partida a nadie. todos compiten por jugar. Pero Adama nos está dando mucho. Elige bien, toma buenas decisiones. Lleva dos partidos, es poco, pero nos puede dar mucho. Desequilibra y atrae a muchos futbolistas. Entiende. Analizamos en vídeo específicos y lo está entendiendo. Es muy desequilibrante. Futbolista muy capaz. Nps está dando mucho. Es un gran profesional. Nos va a ayudar mucho».

Luuk de Jong

«Viendo cómo entrena y viendo el profesionalismo que tiene, la implicación y la actitud, es un profesional bestial. En el campo no te sorprende porque lo ves entrenar. Nos ayudará y seguro que lo hará. Es un rematador. Es capaz de llegar al área, moverse bien. Seguro que estará preparado».

Busquets y Eric

«Partiendo de la base todo se critica. Es normal. Hay que aceptarlo. La ayuda te ayuda a mejorar, a ser mejor. tienen que entenderlo. Es normal que haya críticas. Depende de los momentos de forma y los estados de ánimo. Son importantes ambos».

Messi

«Estando en el PSG y siendo Messi es normal que haya críticas. Si la gente se queda solo con el penalti pues normal. Le deseo lo mejor, es el mejor de la historia. Siempre tendrá críticas».

Más del Nápoles

«Es un equipo muy compacto. Entrenador experimentado, que sale bien con la pelota. La presión alta es buena. Es un partido complicado. necesitan el balón y defienden sin él. Doble pivote muy fuerte físicamente. Zielinski es un gran jugador. Son futbolistas de alto nivel, es un equipo de nivel Champions. Podríamos verla en la Champions. Gran equipo, no tuvimos suerte en el sorteo. Analizándolos tienen mucho potencial».

Dembélé

«No depende de jugar en casa o fuera, depende de lo qué veo en los entrenamientos, de la competencia. Nos ayudó con el Espanyol, tuvo minutos muy buenos. Es lo que queremos, que juegue con convicción. Nos ayudará de aquí a final de temporada, es uno más y jugará cuando lo necesitemos».

Oportunidad en Europa League

«Para nosotros es una oportunidad demostrar que podemos competir. Luego es una oportunidad para entrar en Champions. Es suficiente motivación para nosotros. No será fácil. La Europa League no es tercera división, es una gran competición. Los últimos campeones son rivales buenísimos. Son rivales grandes. Nápoles es otro gran rival. Es una oportunidad para demostrar que podemos competir».

Ferran Torres

«Estoy muy contento con Ferran. La intensidad que le pone sin balón es extraordinaria, juegue donde juegue. Le exigimos este trabajo defensivo, el descaro en el uno contra uno. Tiene mucha capacidad. Me encanta como futbolista. Es un gran fichaje, gran profesional, nos va a ayudar mucho».

Su experiencia en Europa League

«Recuerdo que fue muy difícil, es un título que no tiene el Barça. Te indica la dificultad. El Barça de Ronaldinho no la ganó. No conseguimos llegar a la final. Es otra reválida. Estoy motivado, los jugadores también. Entiendo que se quiera jugar la Champions pero esto nos debe hacer más fuertes».

Espanyol

«Fue una pena. Viendo el partido era un partido para ganar el derbi. Hicimos un buen partido, no excelente pero un buen partido. Son errores nuestros, casi individuales. Hay mucho que mejorar. No hicimos un gran partido. Perdimos dos puntos. Fuimos mejores que el Espanyol y merecimos ganar, pero esto va de ganar y cuando eres superior tienes que rematar los partidos».

Opciones en ataque

«Es muy positivo para mí poder elegir. Que compitan ellos para ganarse la posición. Eso es muy positivo para mí y para todos. Es bueno sí».

Busquets

Jugamos cada tres o cuatro días, es complicado que un jugador pueda jugar aguantar tantos partidos. Hacemos cambios, rotaciones, pero intentaremos jugar con el mejor once posible. Y ser competitivos».

Nápoles

«También estará preocupado el Nápoles. Es una prueba exigente, bienvenido sea, a competir, a demostrar que podemos competir en Europa. Lo veo como una oportunidad. Nos preocupa el Nápoles. tiene buenos jugadores. Nosotros intentaremos competir aquí y en Nápoles».

Aubameyang

«Está entrenando bien. Necesita entrenamientos fuertes en dinámica de grupo. Le veo al 100%. Es un jugador capaz de marcar diferencias. Yendo al espacio, descargando, marcando.. Sus números son excelentes. Nos tiene que ayudar. Es profesional y positivo».

Dani Alves

«En el vestuario va a estar y nos va ayudar. Es injusto. Tenía que serlo con uno de los nuevos. Decimos por posición que por rendimiento. Su rendimiento es excelente. Le echaremos de menos. Es una decisión que se tomó es una pena. Se nos ha dado así».