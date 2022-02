Que Marc-André Ter Stegen no pasa por su mejor momento en el Barça es algo que puede ver y comprobar cualquier espectador cada fin de semana. El alemán ha perdido ese aura de salvador, de suficiencia entre los tres palos de su portería que otrora demostraba. Ya no aparece en los momentos más determinantes, en las pocas ocasiones en las que le llegaba al área. Ahora son más, llegan con más facilidad, y lejos de multiplicarse él en su labor está restando. Además, su tan alabado juego de pies también está en entredicho. Xavi Hernández tiene razón en sus críticas con el germano, los números lo confirman.

Es algo que puede percibir cualquiera, las sensaciones están ahí, en cada partido. Pero además también es algo que está quedando demostrado en las estadísticas. En un mundo cada vez más dominado por los números, donde se calcula hasta el más mínimo aspecto y se utilizan estos para tomar decisiones, incluso qué fichajes son los más idóneos por el estilo de juego, todos y cada uno de los futbolistas están sometidos a ellos. Ter Stegen está entre ellos y, dado su gran nivel de exigencia y competitividad, no le deben gustar…

Ter Stegen acumula esta temporada su promedio más bajo de paradas en lo que lleva de carrera. Desde que comenzó a disputar minutos en el Borussia Monchengladbach allá por la temporada 2010/11, hasta la anterior campaña, no se registra ni un sólo curso donde el alemán hubiera promedia por partido disputado menos de dos paradas por encuentro. Este curso su promedio está parando en 1,7 en el campeonato doméstico.

No es ningún secreto que nos encontramos ante uno de los peores Barça de la última década, la era post Messi y la crisis financiera que ha sufrido el club ha hecho mella hasta llegar a este punto. La plantilla no es tan competitiva como lo fue años anteriores y la transición, repleta de juventud, tiene sus peajes. Pero no deja de ser llamativo que en uno de los momentos en los que el equipo más está sufriendo a nivel defensivo, en el que más disparos recibe, el meta alemán no logre aumentar esta estadística, sino todo lo contrario: se ha hecho más pequeñito.

Desde la temporada 16/17, donde agarró definitivamente la titularidad de la portería del Barça, el alemán ha mantenido siempre números muy altos en promedio de paradas. Aquel curso fue excelso en este sentido, alcanzando el que sería su mejor registro en Liga Santander con 3,4 por partido disputado en las 36 jornadas que disputó. Las temporadas siguientes tendría estadísticas más terrenales: 2,6 en la 17/18 tras 37 partidos; 2.4 en la 18/19 tras 35 encuentros; 2,2 en la 19/20, su segundo peor registro, tras 36 duelos; y 2,5 en la pasada campaña tras 31 enfrentamientos ligueros.

Sólo en su temporada debut como portero titular en Liga como culé pudo acercarse a los números de sus tres últimas campañas en Alemania donde mantuvo un gran nivel de paradas: 3 en la 11/12; 3,4 en la 12/13 y 4,1 en la 13/14.

En lo que va de curso en Liga, con 21 partidos disputados y más de la mitad de la temporada consumida, Ter Stegen sólo ha hecho 36 paradas, ha encajado 24 goles y ha dejado la portería a cero en sólo cinco ocasiones. Cabe destacar que en su mejor temporada, tras 36 partidos, casi cuadriplicó esa cifra: atajó 121 disparos, encajó tan sólo siete goles más (33) y dejó la portería a cero en 13 ocasiones.

«Concedemos demasiado, el primer gol es de una salida de balón en la que no necesitamos arriesgar y el segundo es una mala lectura de la línea defensiva. Son errores nuestros y luego ha faltado ser efectivos cuando dominábamos, debemos ser autocríticos», decía Xavi Hernández tras el partido ante el Espanyol en el que el equipo se llevó una nueva decepción. En su análisis del partido, el egarense cargaba contra Ter Stegen por su pase al limbo que ocasionó la contra perica y el posterior 1-1 de Sergi Darder, con un gran disparo que fue incapaz de parar el alemán.