Sin lugar a dudas, tras algo más de un mes de lesión, regresar en las condiciones que lo hizo Eric García no suma, sino resta. El central catalán se vio de nuevo en el ojo del huracán tras tener que saltar al césped del RCDE Stadium tras el descanso por la lesión de Ronald Araujo. En la foto del gol de Raúl de Tomás, el canterano vuelve a aparecer como factor clave para beneficio perico. Rompe el fuera de juego, sigue al delantero, no salta para cortar el centro y no llega a molestar ni siquiera a De Tomás para lo que sería el 2-1.

Es cierto que pilló por sorpresa a Eric su concurso en el derbi. No contaba el central con la lesión de su compañero ni que reaparecía en este partido. En cualquier caso, no hay excusa, cualquier profesional debe estar apto y preparado si las circunstancias te requieren como así sucedió. Eric saltó al campo muy desubicado, desorientado con el equipo y falto del ritmo competitivo que exigía el encuentro, a varias revoluciones más que cualquier otro partido. Se le vio por momentos incómodo sobre el césped.

Está siendo una tónica repetitiva, la de ver a Eric García en la instantánea de los goles que recibe el Barça. El gol de RDT es una serie de malas decisiones que le penalizan y que seguro le mermaron la moral para lo que restó de partido, como así quedó patente. Primero rompe la línea que marcaba Piqué, siguiendo al delantero perico para, instantes después, rectificar tarde y quedarse varado durante unos segundos vitales, los que necesitó el 9 local para controlar sutil con el pecho, bajarla al piso y esperar el instante perfecto para golpear mientras la pelota seguía botando el suelo. Tuvo otras acciones más en las que sufrió, recibió un caño de Pedrosa y vio la amarilla. No fue, ni de lejos, el retorno soñado.

Desde su regreso al Barça, con una alta carga de minutos hasta el momento, está siendo una vuelta difícil para el central catalán que, además, es internacional con la España de Luis Enrique. Eric está bajo sospecha desde los primeros compases de la temporada ya con Ronald Koeman al mando. Pese a que es indudable su capacidad con la pelota y las soluciones que ofrece a nivel ofensivo en la salida de la pelota, sí se le requiere una mayor contundencia y rigurosidad en algunas jugadas defensivas.

El primer duelo ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, dónde perdía la marca de Íñigo Martínez en su gol y acabó expulsado; ante el Benfica, donde también fue expulsado y fue superado con facilidad por Darwin Núñez; ante el Bayern de Múnich, en una de las goleadas más duras recibidas por los culés; en el primer Clásico ante el Real Madrid, donde aparece en la foto de los dos goles de Alaba o Lucas, especialmente en el de éste último. Estas son algunas ocasiones, hubo más.

Problemas para Xavi

El nivel mostrado por Eric García está lejos del esperado, es algo de lo que es consciente tanto el jugador como el propio Xavi Hernández, que tendrá que optar por él posiblemente en los dos próximos partidos ante Nápoles y Valencia. Los problemas en la línea defensiva del egarense se multiplican en una semana tan clave como esta. El partido ante el Espanyol no sólo dejó otra decepción, sino también bajas para los próximos partidos.

Gerard Piqué fue expulsado de manera infantil tras un encontronazo con Melamed, que acabó de la misma forma. No estará en Valencia, aunque sí para la Europa League. La factura fue más cara aún ya que Ronald Araujo acabó lesionado. El último parte médico del lunes especificó que sufre «una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda», por lo que podría perderse para estos dos partidos.

La lesión de Araujo se une a las de Clement Lenglet y Samuel Umtiti, los otros dos zagueros que están en la enfermería culé. Sin ellos, las únicas opciones para el partido ante el Nápoles de este jueves son Gerard Piqué, Eric García y otro jugador con el que está contando poco Xavi, Óscar Mingueza. Ante el Valencia este próximo domingo, con la sanción de Piqué, el abanico del egarense se reduce a dos Eric y Mingueza.