Raúl de Tomás no se mordió la lengua a la hora de hablar del polémico penalti que le sirvió al Barcelona para llevarse la victoria por 1-0 frente al Espanyol en el Camp Nou en el derbi catalán. El delantero del conjunto blanquiazul calificó la pena máxima de «chiste» y se mostró orgulloso de la imagen dada por sus compañeros.

Perdonar al Barça

«Tal vez sí. Hemos tenido ocasiones claras, pero no hemos tenido fortuna. Lo justo hubiera sido un empate, pero en el fútbol hay que hacer goles, lo hemos intentado, pero no hemos podido».

El plan

«Según iba el partido. Intentamos estar juntos y salir a la contra. Lo hemos intentado. Orgulloso del equipo aunque no hemos conseguido los tres puntos. Hemos hecho un gran partido».

Qué faltó

«En líneas generales hemos estado bien, pero luego hay que meterla y no la hemos metido».

El polémico penalti

«Desde el campo me parece un penalti de chiste. Puede ser que le barra, pero toca primero el balón. Por mi parte, sin verlo en la repetición, no es penalti. A principio de temporada nos dijeron que no iban penaltis fáciles y ese es un penalti fácil que cuando el jugador está barriendo no se puede quitar, por eso creo que no es penalti».