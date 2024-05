Xavi: «No quería que Eric García se fuera, la idea es que vuelva»

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, en la previa del Girona-Barcelona en Montilivi. Este duelo se antoja decisivo de cara a la pelea por la segunda posición de la Liga EA Sports, que da acceso a disputar la Supercopa de España. El de Terrasa reconoció que no quería dejar salir a Eric García y que «la idea es que vuelva».

Sobre el partido, Xavi dijo: «Lo afrontamos con ilusión. Es vital para nosotros. Tienen la confianza por las nubes, es momento de felicitarlos. Están en un nivel extraordinario, están a nivel de Champions. Así se lo he dicho a mis jugadores. Habrá intensidad alta. Buscan en ataque la superioridad por dentro, que tienen buenas bandas, un punta de nivel… es una temporada excepcional del Girona. Será un partido complicado para nosotros».

Respecto a la rivalidad con Míchel, el técnico comentó: «No hay rivalidad con Míchel, pero sí la venganza futbolística de la primera vuelta. Tendríamos que haber logrado más. Pero ellos fueron más contundentes en muchos momentos. No estuvimos bien en su cuadrado, no defendimos bien el área, no estuvimos bien. Y ellos son dinámicos. La venganza es como equipo, no personal. Ya dije en la primera vuelta que es un rival difícil y tiene una gran confianza».

«Nos equivocamos en situaciones que hemos analizado y que hay que ajustar. Pero ellos tienen capacidad de hacer daño por dentro, por fuera, con disparos desde fuera del área… Es un gran equipo», dijo sobre los errores del Barcelona en la primera vuelta.

Xavi también habló de Eric García y señaló que la idea es que vuelva en verano: «Se fue por el fair play. Yo no quería que se fuera. Las circunstancias son las que son. La idea es que vuelva». En cuanto a Vitor Roque, el entrenador del Barcelona señaló: «Lo que puede pasar es que esté disponible mañana. En relación al futuro, faltan cinco partidos. Hablaremos al final de temporada».

La segunda plaza en juego

El Girona ya es equipo de Europa, pero se juega la Champions y la segunda plaza con el Barcelona: «Creo que saldrá con la mentalidad de ganar para lograr la segunda plaza y no será importante el resultado del Athletic. No creo que eso varíe su mentalidad para competir mañana».

Sobre que el Girona se meta en Champions, Xavi aseguró que «es un orgullo para el fútbol catalán que el Girona esté en Champions y ha sido, además, candidato a ganar el título. Su temporada excepcional y su nivel ha sido fantástico».

Sobre el partido de la primera vuelta, Xavi afirmó: «Entendimos mal el partido de la primera vuelta, perseguíamos una marca individual. Y lo hemos ajustado y entrenado. Ellos también buscan la superioridad en el tema táctico, como nosotros».

«En un equipo grande cambia el contexto, no es lo mismo la presión de jugar en el Barcelona que en el Girona, allí es más fácil. Es una evidencia, lo hemos visto en diferentes jugadores. Tienen futbolistas de gran nivel, sí», dijo el técnico catalán sobre la plantilla del Girona.

Al ser preguntado si la prioridad para el año que viene es el mediocentro, Xavi no dio pistas: «No es momento de hablar de futuribles, nos jugamos la segunda plaza. Queda un mes y es momento de pensar en los jugadores que tenemos y nos tienen que dar la segunda plaza».

En cuanto a la batalla por la segunda plaza, explicó: «No es una final. Nos lo planteamos como algo muy muy importante. Tenemos ganas de competir, hacerlo bien. Se nos escapó el partido de la primera vuelta. Nos faltó ser más contundentes».

Lewandowski

En cuanto a las críticas a Lewandowski y su futuro, comentó: «Entiendo críticas si vienen del entrenador, de la dirección deportiva. Del futuro de Robert decidiremos cuando acabe la temporada»

Xavi también habló de los árbitros: «No me interesa contestar a rumorología y opiniones. Respeto todas las opiniones, muchas no las comparto, pero estamos en el Barça. Nosotros haremos nuestro trabajo. Ojalá los árbitros pasen desapercibidos y acierten»

Sobre Oriol Romeu, el técnico culé dijo: «Empezó muy muy bien, luego, por situaciones físicas, ha participado menos. Lo hemos gestionado para que no sufriera. Hay competencia feroz en un equipo grande. Ha participado menos de lo que yo creía también. Esto va de rendimiento y hemos elegido a otros».

En cuanto al futuro de Lewandowski, el de Terrasa comentó lo siguiente: «Tiene contrato. Sergi Roberto, no. El Pichichi no es primordial, lo es ser segundo. Los éxitos individuales no son lo fundamental». Sobre si está satisfecho con el juego del equipo, Xavi dijo: «Creo que con el juego que estamos mostrando podemos competir con cualquier equipo. Llevamos tres meses jugando muy bien. Hemos competido muy bien».

El técnico catalán habló de Araujo: «El fútbol es un juego de errores. Muchas veces nos ha salvado, nos ha guiado. Son situaciones puntuales, no creo que sea por el contrato». Sobre si el Girona queda segundo, aseguró: «Esto es deporte, si se lo merecen quedarán segundos, y si no, nosotros. Es una temporada histórica. Hay revancha futbolística. En el primer partido no se hizo justicia».

Presión

También tuvo palabras de elogio para Fermín: «Es un gran descubrimiento. Lo vimos en un par de entrenamientos y nos gustó. Es de nivel Barça. Tiene dinamismo. Es un orgullo para mí, nos ha dado un gran rendimiento».

Xavi también hizo referencia a la presión que se siente por jugar en el Barcelona: «Cuánta gente cubre al Barcelona… y al Girona… no tiene nada que ver. Cuando hablas con Eric, tiene la sensación de estar más liberado. Hay que ser muy fuerte mentalmente para rendir en un club como el Barça».

Por último, el técnico habló de Pedri: «Este curso casi no hemos tenido a todos los centrocampistas y eso es malo para mí y nuestra filosofía. Pero él está bien y está recuperado para competir mañana».