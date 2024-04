Así se fraguó la renovación de Xavi en el Barcelona

Eduardo Inda acudió a El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su habitual sección de exclusivas en el programa que presenta Josep Pedrerol. El director de OKDIARIO desveló una información en primicia sobre cómo se gestó la decisión final de Xavi Hernández para continuar en el Barcelona a pesar de haber dicho hace meses que se marcharía.

«Fue una historia un poco rocambolesca o surrealista. El señor Laporta dio órdenes de que se le comunicase a Xavi que no iba a continuar. Xavi volvió de Madrid diciendo que quería continuar, pero Laporta no. Le leyeron la cartilla a Xavi y le dicen que los jugadores se quejan de que no entrenan bien, de que la preparación física es mala. Se quejan también los jugadores de las tres expulsiones y nueve amarillas que ha recibido Xavi y que haya un cuerpo técnico más de amigos que de profesionales.», comenzó desvelando Eduardo Inda desde su asiento personalizado.

¿Y cómo se arregló? El director de OKDIARIO desveló el proceso.»Xavi hace un acto de contricción con Laporta diciéndole que tenían razón y al final Laporta le dice que como ha admitido su culpa, que Lamine te tiene en estima, pues que iba a seguir. Deco quería que continuase y algunas personas del entorno de Laporta, pero la idea de Joan era la de destituirle», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes.

Corría el mes de enero, finales del primer mes de 2024. Xavi Hernández salía a rueda de prensa cabizbajo después de que el Barcelona sufriera una dura derrota por 3-5 ante el Villarreal. Los azulgranas se seguían descolgando de la lucha por el título y las sensaciones eran horrendas. Ante los medios el técnico nacido en Terrassa soltaba el bombazo, ya que anunciaba que dejaría el club a final de temporada a pesar de haber renovado su contrato el pasado mes de septiembre.

No hacía mucho que Xavi había tocado el cielo con el Barcelona al ganar la Liga EA Sports, pero el fútbol no tiene memoria y unos meses después el club azulgrana estaba sumido en una depresión de la que no podía salir. El juego era plano y poco reconocible y los resultados no se lograban. Se dudaba del técnico y antes de su anuncio se hablaba de una posible destitución.

Pero ahora ha pasado el tiempo y ni destitución ni dimisión. Una vez que Xavi Hernández anunció que se marchaba es cierto que el juego de su equipo mejoró y encarrilaron una gran cantidad de buenos resultados, pero en la lucha de la Liga EA Sports ya era demasiado tarde, aunque la derrota en el Clásico por 3-2 tampoco ayudó a pelear por el título. A eso se le suma la dura remontada que sufrieron ante el PSG en los cuartos de final de la Champions después de haber ganado en la ida en el Parque de los Príncipes.

Todo apuntaba a que si Xavi Hernández conseguía plantarse en las semifinales de la Champions League y lograba ganar el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu continuaría, pero no consiguió ni una de los dos objetivos. Pese a ello, unos días después, se confirmaba, otra vez en rueda de prensa, que el entrenador del Barcelona continuaría la próxima campaña al frente del equipo.