Eric García tiene claro cuál será su siguiente paso tras esta gran temporada que está completando en el Girona, que en la recta final aún compite por la segunda plaza liguera con el Barcelona. El central, una vez que finalice su cesión con el conjunto gerundense, regresará al Barça donde espera tener una oportunidad para formar parte de la plantilla culé el próximo curso, tras su gran año. El futbolista reconoce su deseo y deja la pelota en el tejado del club y Xavi Hernández: «Depende de ellos…».

La realidad es que Xavi no quería que Eric García saliese a principio de temporada, cuando en la recta final del mercado veraniego acabó cerrándose su cesión rumbo al Girona por un tema de fair play financiero y el límite salarial como el propio central reconoce. El central ha sido muy discutido durante su etapa en el Barcelona, principalmente por errores de bulto que costaron puntos al equipo.

Eric García finaliza su cesión al Girona en julio y, sin opción de compra, volverá sí o sí al Barcelona a partir de la temporada 24/25. El catalán espera tener la oportunidad de hacerse con un hueco en la plantilla esta pretemporada y no tener que volver a salir a préstamo otro año más.

Eric García tiene muy claro que cuando finalice la temporada va «a volver al Barça» sí o sí. «Tengo contrato, volveré cuando acabe la temporada y se hablará con el club para ver qué es lo que hay», cuenta el central al diario Sport, donde deja claro no hay otras intenciones por el momento pese al gran año en el Girona: «De momento volveré al Barça, es mi club. Obviamente, en el Girona he estado muy bien, me han tratado muy bien y más si logramos lo que estamos a punto de conseguir». Además de que todo «dependerá del club» y de Xavi: «Yo sé que tengo dos años más de contrato y que tengo que volver. No hemos hablado todavía, ya se verá».

Y es que Eric García aún recuerda que tuvo que salir este año por tema económico y no deportivo: «Así es, se dio en el último día por un tema de ‘fair play’ y yo tenía claro que si salía, era para ir al Girona». «El primer año fue complicado en cuanto grupo. Hubo el cambio de entrenador, luego remontamos el vuelo y entramos en Champions. La segunda temporada fue muy buena y ganamos la Liga. A nivel individual no tuve todos los minutos que quería y por eso tomé la decisión de salir cedido», recuerda de sus dos primeros años en el club.

Girona y Barcelona se enfrentan este sábado a las 18:30 horas en un partido en el que se puede apretar o definir la segunda plaza liguera que da derecho a jugar la próxima temporada la Supercopa de España, único objetivo en el horizonte de ambos equipos en este punto de la temporada donde ya tienen asegurada una plaza en la próxima Champions League. «Un partido especial como ya fue la ida. Juegas contra tus amigos, contra el equipo al que perteneces y del que eres. Y como dice, importante porque nos jugamos la segunda plaza», zanja Eric García, que va a por todas con el Girona este sábado.