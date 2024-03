Xavi explotó contra sus jugadores en Bilbao: «¡A tomar por culo todos!»

Xavi Hernández acabó muy muy disconforme con el partido que disputó el Barcelona en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Tras el pinchazo del Real Madrid se esperaba a un Barça con hambre, con ganas de recortar distancias para hacer posible la remontada por el título de Liga. Pero no fue así y el técnico egarense se dejó ver muy mosqueado con todos, desquiciado, algo que captaron las cámaras en todo momento.

«A tomar por culo, a tomar por culo todos, hombre ya. Esto es una puta mierda. Me cago en Dios», se le podía escuchar a Xavi al final del primer tiempo del Barcelona ante el Athletic, desconcertado por el nivel que estaban mostrando sus jugadores, que estaban lejos de mostrar su mejor versión así como de poder llevarse un partido clave en la lucha por el liderato, que se mantiene a la misma distancia esta jornada tras no mejorar el empate de los blancos en Valencia.

Tampoco se quedó atrás el mosqueo en los últimos segundos del partido, cuando Xavi, más nervioso de lo normal, pidió con vehemencia que se colgara la pelota al área en lugar de dar pases, algunos de ellos incluso atrás, pareciendo querer conservar ese 0-0. El técnico estaba muy enfadado, lanzando frases contundentes y duras contra sus jugadores a los que no entendía y que tampoco reaccionaban a sus quejas.

De hecho, Xavi fue amonestado con la quinta amarilla en lo que va de temporada, sancionado para el próximo partido ante el Mallorca de Liga. «Yo ahora intento no recibir la quinta amarilla. Es mi manera de vivir el fútbol, soy pasional», decía ante los medios, justificándose: «No me diréis que no estoy implicado, con 4 amarillas, una en Copa, una expulsión en Getafe. A veces me equivoco, soy humano».

El Barcelona fue un equipo sin alma y es lo que llevó a Xavi a romperse y ser más crítico que nunca con los suyos, posiblemente llevado también por el momento de tensión máximo, viendo como perdían otra oportunidad de engancharse al título de Liga tras el tropiezo de su eterno rival. De hecho, tras el partido.

De hecho, tras el partido, con un par de pulsaciones ya por debajo del calentón que mostraron las cámaras, Xavi seguía poniendo el foco en sus jugadores: «No hemos hecho un buen partido, deberíamos haber dado un paso adelante porque era un día muy importante y nos vamos tristes porque no hemos ofrecido la mejor versión en un partido que requería mucho más. Es una oportunidad perdida, en todos los sentidos. En el juego, en sensaciones, en recortar distancias, en todo. Era una oportunidad muy buena porque nos podíamos haber puesto segundos y a seis puntos del líder, lo sabíamos y hemos fallado. Hoy sí que hay que reprocharnos cosas y pensar que no hemos estado bien. Nos vamos decepcionados porque no hemos estado al nivel que requería el partido».

Xavi esperaba más reacción por parte de sus jugadores, especialmente tras haber gastado ya la bola de su marcha, que no será, en principio, hasta final de temporada. El Barça sigue a ocho de distancia del Real Madrid, aún con el partido clave del Clásico por delante.