El Barcelona vuelve a cojear

El Barcelona desaprovechó una nueva oportunidad de recortar distancias al Real Madrid en la lucha por la Liga y colocarse en segunda posición. El conjunto azulgrana volvió a cojear una noche más. Y no sólo por el juego, sino porque vio como Frenkie De Jong y Pedri se vieron obligados a retirarse lesionados en la primera parte. Una inoportuna torcedura en su tobillo maltrecho sacó al holandés del partido, mientras que el canario sufrió una nueva lesión muscular. Muy malas noticias para Xavi Hernández a falta de nueve días de la Champions.

El conjunto azulgrana ya sabía que el Girona acababa de perder en Son Moix ante el Mallorca. De esta forma, tenían la oportunidad de colocarse segundos de la Liga. Además, el Real Madrid también había pinchado un día antes, con robo histórico incluido, en Mestalla, por lo que aparecía una oportunidad de oro de reducir la distancia a seis puntos del líder. El conjunto azulgrana podía poner la Liga patas arriba y pasaba por ganar en San Mamés, algo que sólo había conseguido el líder en la jornada 1 allá por el mes de agosto. Pero no lo lograron.

El partido comenzó con un ritmo muy bajo. Lo que le interesaba al Barcelona, pues Xavi era consciente que ni ellos, ni ningún equipo, son capaces de seguir la intensidad que suele poner el Athletic en San Mamés. Por lo que el conjunto azulgrana era el dominador de la posesión y lo hacía con pases muy lentos y con mucha calma con el objetivo de que los recién clasificados a la final de la Copa del Rey no despertasen. También es importante recordar que los vascos parecían estar adormilados, como de resaca, como si hubiera celebrado de más la clasificación a la final de la Copa el jueves.

Y la peor noticia que podía recibir Xavi Hernández era la lesión de alguno de sus jugadores. Y ese fue Frenkie De Jong, que se dobló el tobillo en un salto dejando una imagen muy preocupante. El Nápoles visita Montjuic en 9 días y el holandés se tuvo que retirar en camilla en el minuto 26 de partido con claros signos de dolor. Malísimas noticias para el Barcelona.

Y la primera ocasión clara del encuentro no llegó hasta el minuto 30 de partido. Unai Simón salió lo que viene siendo a por uvas fuera del área y cuyo despeje quedó en el centro del campo en los pies de Cancelo, que no dudó en golpear desde unos 40 metros, pero el portero titular de la selección española paró en primera instancia sobre la línea para que después, en el rechace tuviera que despejarlo nuevamente Yeray y salvar el primer gol del conjunto azulgrana. Por cierto, un minuto más tarde, Xavi Hernández vio la quinta amarilla y no podrá sentarse en el banquillo ante el Mallorca. Como si de un futbolista se tratara.

Un drama sin final

Cuando habían pasado poco más de 10 minutos de la lesión de De Jong, llegó la segunda. Y no era de otro menos importante. Pedri, en un pase, se iba al suelo y se retiraba llorando y hundido de San Mamés. Un calvario sin fin. 15 partidos en la enfermería esta temporada para el canario, que pasarán a ser más con esta nueva lesión. Se desconocía el lugar de la lesión, pero por las lágrimas parecía ser aquel maldito recto anterior de su pierna derecha.

La salida del descanso cambió la dinámica del encuentro. Las lesiones de Pedri y De Jong dejaron helados al Barcelona y eso lo aprovechó el Athletic a echarse hacia adelante y hacerse más protagonista en pos de un Barça más tímido y con la sensación de empezar a sufrir las embestidas de los Leones.

Pasaron los minutos en la segunda mitad y Valverde introdujo más madera al terreno de juego. El entrenador vasco miró al banquillo y pocos estaban con agujetas, pero Sancet y De Galarreta hicieron el esfuerzo de salir a revolucionar el encuentro en la media hora que restaba de partido. El conjunto azulgrana carecía de mordiente en ataque, mientras que los locales, con el apoyo incondicional de su gente, empezaba a apretar y el gol podía caer en cualquier momento.

El Barcelona vuelve a ‘pinchar’

Y el Barcelona volvió a ‘pinchar’ cuando tenía la mejor oportunidad para recortar distancias en la Liga. El marcador no se movió y no consiguió reducir la distancia al Real Madrid, pero sí al Girona. El equipo gerundense mantiene la segunda posición con 59 puntos frente a los 58 de los azulgranas.

Partido soporífero donde el Athletic seguía de resaca de la clasificación a la final de la Copa del Rey el pasado jueves, mientras que el Barcelona no logró sobreponerse a las lesiones de dos de sus jugadores más importantes como lo son Pedri y De Jong. Que por cierto peligran, y muy seriamente, para el partido de vuelta de la Champions ante el Nápoles en nueve días.