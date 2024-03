Xavi se desespera: solo Gavi ha visto más tarjetas amarillas

Xavi Hernández es un entrenador que vive los partidos como nadie. De eso no hay lugar a dudas. Prueba de ello son la cantidad de tarjetas amarillas que ha visto desde que aterrizó al banquillo del Barcelona en noviembre de 2021. Ante el Athletic Club este domingo, el técnico español fue amonestado por Hernández Hernández siendo esta la quinta cartulina de la temporada en las 27 jornadas que se han disputado y no podrá sentarse en Montjuic el próximo viernes ante el Mallorca.

Antes del partido ante el Athletic Club, Xavi estaba apercibido de sanción. En las 26 jornadas disputadas se ha visto a una persona muy habladora y protestona con el cuarto árbitro, llegando incluso a encararse en alguna ocasión, como lo que ocurrió allá por el mes de agosto en Getafe cuando fue expulsado en la primera jornada de Liga.

En estas 27 jornadas disputadas, Xavi ha recibido 5 tarjetas amarillas, pero con la sensación de que podrían haber sido muchas más. Las quejas han sido patentes en todos y cada uno de los partidos, siendo muy crítico con el equipo arbitral allá por donde ha ido el Barcelona por el territorio nacional. Y es que desde que Xavi llegó al banquillo del conjunto azulgrana en noviembre de 2021 ha sido el entrenador que más tarjetas amarillas ha visto. Un total de 15.

Pero la cosa no queda ahí. Desde que se convirtió en entrenador del Barcelona, es el segundo de la plantilla en recibir más tarjetas amarillas. El primero es Gavi con 20, mientras que el segundo es el propio Xavi con las 15 ya mencionadas. Y es que el técnico español lleva más amarillas que, por ejemplo, Frenkie De Jong, que ha visto una menos que su entrenador.

Xavi y la quinta amarilla

Xavi Hernández acudió a la particular rueda de prensa antes del partido de este domingo ante el Athletic y ante los periodistas reconocía que había tenido varios errores sobre sus protestas y la gran cantidad de amarillas que ha recibido este tiempo: «A veces me equivoco, evidentemente, soy humano». Pero la realidad es que no quiso aplicarse el cuento en San Mamés ya que vio la amarilla a las primeras de cambio.

Reconoció que estaba luchando por no recibir la tarjeta amarilla, pero ante el Athletic la vio en el minuto 33 de partido. «Yo ahora intento no recibir la quinta amarilla. Es mi manera de vivir el fútbol, soy pasional», decía ante los periodistas. «No me diréis que no estoy implicado, con 4 amarillas, una en Copa, una expulsión en Getafe. A veces me equivoco, soy humano», comentaba.

Una noche más, Xavi volvió a evidenciar su desesperación con los árbitros desde la banda. Una desesperación que, por suerte para él y para los cuartos colegiados, acabará más pronto que tarde. El técnico español, según ya informó el pasado 27 de enero tras la derrota ante el Villarreal en Montjuic por 3-5, abandonará el Barcelona y no volverá a recibir una tarjeta amarilla más en España.