Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras el empate del Barcelona ante el Athletic Club en San Mamés. El técnico español valoró las sensaciones que le dejó el partido y lamentó las lesiones de Pedri y Frenkie De Jong, cuyas presencias en el partido ante el Nápoles en nueve días son una incógnita. Además, el conjunto azulgrana volvió a desaprovechar la oportunidad de meter presión al Real Madrid en la lucha por la Liga.

«No hemos hecho un buen partido. No hemos atacado bien. Nos vamos tristes porque no hemos dado la mejor versión. No nos vamos satisfechos. Hay que hacer autocrítica. Tendríamos que haber dado un paso más y no ha sido así», comenzaba el entrenador del Barcelona.

Por otro lado, Xavi Hernández reiteró en la oportunidad perdida en San Mamés: «Es una oportunidad perdida en todos los sentidos. En el juego, sensaciones, recortar distancias… Podríamos habernos puesto segundos. Hoy hay que reprocharnos cosas. Insisto, es una oportunidad perdida. Estamos decepcionados porque no hemos estado al nivel que requería el partido».

Sobre las lesiones: «En este sentido, desgracia de las lesiones. Veremos el alcance, pero no pintan bien. El equipo se ha afectado por las lesiones. Hemos generado mucho, pero no hemos hecho el partido que esperábamos ni el deseado».

Para terminar, el técnico español habló de cómo estaban anímicamente los lesionados: «Está afectado (Pedri) y Frenkie también. Estamos tristes por esas dos bajas que serán para partidos. Veremos el alcance, pero es un día triste».

Por otro lado, Ter Stegen, como capitán del Barcelona esta noche quiso dar la cara ante los micrófonos de Movistar+. «Íbamos a por la victoria. Al final no pudo ser. No hemos llegado al área. Es un partido muy complicado y luchado, es un empate mejor para ellos que para nosotros», comenzó el portero alemán Después, lamentó las lesiones de De Jong y Pedri: «Ha sido todo al inicio del partido donde tienes buenas sensaciones. Se te caen dos jugadores claves. Siempre duele. Los chavales que han entrado lo han hecho bien. Espero que no sea grave en los dos casos».