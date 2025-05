Xavi desvela una conversación con Flick: «Me dijo muchas gracias…»

Xavi Hernández ha salido de su ‘retiro’ para hablar sobre el Barcelona de Hansi Flick, con el que reconoció que mantuvo una charla de dos horas a los pocos días de llegar el alemán a Barcelona. Además de la conversación que tuvo con su sustituto en el banquillo, en la que su homólogo germano le dio las gracias, el ex técnico culé desveló que disfruta viendo los partidos del equipo de Flick junto a sus hijos y que está «muy contento» de ver que les va «bien».

«Si el equipo juega, vemos los partidos de los equipos masculino y femenino. Los chicos (sus hijos) coleccionan las pegatinas de ambos equipos. Nos alegra que al Barça le vaya tan bien. Mucha gente piensa que no estaría contento por no estar, pero estoy muy contento de que al equipo y a Hansi Flick les vaya bien», aseguró Xavi.

En este sentido, el técnico dijo que este Barça es un equipo «muy bueno» que «solo va a mejorar» y desveló una conversación con el actual entrenador en su domicilio. «Es muy joven. Hansi vino a verme y hablamos durante dos horas. Tenemos una buena relación y me dijo: ‘Muchas gracias. Lo que has ayudado a crear aquí me hace feliz. Los jugadores entrenan duro y aprenden algo de tu mentalidad’», comentó sobre qué le dijo Flick en esa visita a su casa antes de empezar la temporada.

«Y luego está lo que dicen los medios y la directiva. Puede ser difícil en Barcelona. Que si dices algo positivo del entrenador actual, eso es negativo para el ex entrenador, es decir, para mí. No tiene por qué ser así. Tengo una buena relación y respeto a Hansi y sus jugadores, igual que antes lo tenía por Ronald Koeman», manifestó en una entrevista en The Athletic.

Xavi saca pecho por Lamine Yamal

Cree que a Koeman le debe que diera la oportunidad a Gavi o Balde, igual que Flick puede estar agradecido a Xavi de que confiara en Lamine Yamal o Pau Cubarsí. «Pero si me preguntas si estoy feliz y orgulloso de haber dado el debut a Lamine y a Cubarsí, claro que sí. Lamine es un genio. Se convertirá en el mejor», auguró.

Sobre ese encuentro con Flick, también desveló que le aconsejó que no estuviera pendiente del entorno culer. «Fue muy emotivo para mí porque yo también era seguidor del Barça. Para Hansi es diferente. No habla español; no es hincha del Barcelona. Le dije: ‘No sigas nada de los medios o te volverás loco. Concéntrate en el equipo porque si eres de aquí, sufres mucho’», explicó.

Xavi Hernández, sin equipo tras dejar el banquillo del FC Barcelona a final de la temporada pasada, aseguró que sigue «amando el fútbol». «Es mi pasión. Lo veo las 24 horas. Mi mujer se queja: ‘¡Otra vez!’, me dice. ‘Sí, pero es que es la Europa League’», le digo. Pero lo veo en una pantalla. Es difícil ir a un estadio», alegó.

«El Barça está en plena construcción»

«Mi hijo quiere que vayamos a ver al FC Barcelona, pero es difícil sentarse en la grada. Así que lo veo por televisión y disfruto del equipo de Hansi. Presionan por las bandas, con Raphinha y Lamine saltando a la vez, y los laterales también. Los defensas Íñigo, Cubarsí y Araujo leen el fuera de juego muy bien», celebró.

«Pero se necesita tiempo. Incluso ahora, el Barcelona está en plena construcción. Me criticaron cuando dije eso cuando era entrenador, pero Lamine tiene 17 años. Cubarsí tiene 18. Pedri tiene 22, Gavi 20, Balde 21. Pero si no ganas nada durante una temporada, la gente entra en pánico», rememoró sobre lo que le pasó a él en su etapa como técnico blaugrana.

¿A qué jugadores le gusta ver jugar ahora? «A Pedri», asegura. «No pierde el balón. Toma las mejores decisiones cada vez que tiene el balón. Siempre elige la mejor opción. Frenkie (de Jong) está en un buen momento, al igual que Vitinha. Siempre me centro en los centrocampistas. Bruno Fernandes es otro jugador de primer nivel. Es un guerrero, su mentalidad es solo ganar», argumentó.