El Barça no supera la eliminación en Champions y sigue llorando por el árbitro: «¡Nos amenazaron!»

La herida de la eliminación en semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán sigue sangrando en el Barça, que apunta al árbitro. A escasos días de un Clásico decisivo en la lucha por la Liga, el club azulgrana no consigue pasar página y continúa centrando su discurso en el polémico arbitraje del polaco Szymon Marciniak, cuya actuación ha generado un vendaval de críticas desde la entidad culé.

El último en alzar la voz ha sido Enric Masip, asesor de Joan Laporta y miembro de la comisión deportiva del Barça, quien aprovechó su participación en el ‘Desafío NACEX’ para cargar duramente contra el árbitro y el trato recibido durante el encuentro de Champions. «Desde el minuto tres, con una entrada dura a Dani Olmo o Lamine Yamal, el árbitro se dirigió de forma muy brusca a Hansi Flick, le apartó y empezó a amenazar. Creo que fue a Araújo», declaró Masip, apuntando directamente al colegiado y poniendo en duda su imparcialidad.

Masip fue más allá al insinuar que la designación arbitral no fue fruto del azar: «Viendo lo que sucedió en Milán con este árbitro, y quién estaba en el VAR… A veces las casualidades no pasan porque sí». Sus declaraciones refuerzan la línea marcada por el presidente Joan Laporta, que ya mostró su malestar en los canales oficiales del club, y reflejan el sentir generalizado dentro de la institución tras un partido que consideran injusto.

La palabra más repetida en el entorno blaugrana es «criterio». Masip insistió en la existencia de un doble rasero del árbitro durante el encuentro ante el Inter que conllevó su eliminación en Champions: «Fue un partido duro por parte de ellos. Lo fácil es tirar hacia los árbitros, pero cuando hablamos de criterio, debe ser el mismo para todos. No hablaré de intencionalidad, pero sí hubo una diferencia de trato muy clara».

Desde el club catalán también se percibe cierta frustración ante lo que consideran una falta de eficacia en sus quejas. Masip sugirió que otros equipos logran condicionar más a los árbitros: «Generalmente, no hablamos de los árbitros. Es la orden que da Flick, aunque no siempre se puede evitar protestar. Posiblemente hay otros clubes a los que la protesta les surte más efecto. No es el caso del Barça».

Pese al mazazo europeo, en el vestuario culé se aferran al Clásico del domingo como una oportunidad de reivindicación. «Hay jugadores que expresan su rabia tras el partido, otros se sienten decaídos días después. Pero este vestuario se ha levantado de situaciones jodidas. La Liga es la ilusión del año», señaló Masip. El choque ante el Real Madrid se disputa este domingo desde las 16:15 horas en Montjuic y será determinante en la pelea por el título, partido al que llega no sólo hundido el club culé, sino también más cansado: «Sabemos que no hay favorito. El Madrid puede ganar aquí como nosotros allí. Si ellos pierden, dicen adiós a la Liga; si ganan, se meten de lleno».

Masip también abordó el tema arbitral de cara al Clásico, aunque esta vez mostró un tono más contenido. «No tengo miedo al arbitraje. Solo espero que haya un mismo criterio. Que el hecho de que no protestemos no signifique que las jugadas no sean claras. En la final de Copa hubo un par de situaciones que no se revisaron», concluyó.