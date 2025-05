La hipocresía del Barça: de pedir protección para los árbitros hace 12 días a estallar en Champions

La hipocresía se ha apoderado del Barcelona a todos los niveles en las últimas horas tras la eliminación del equipo culé en la Champions League a manos del Inter en un partido épico. Y es que no hay nada peor que ser un hipócrita en esta vida. Eso le está pasando a la entidad azulgrana con voces autorizadas en su vestuario como Hansi Flick o varios jugadores de su plantilla, como Pedri. Araujo o Iñigo, entre otros, que están quedando totalmente retratados. Hace 12 días en la previa de la final de la Copa del Rey pidieron «protección» y «respeto» para los árbitros. Ahora, tras verse eliminados de la Liga de Campeones, cargan duramente contra los colegiados de la UEFA.

Parece que en el Barcelona ya se han olvidado de lo que decían hace apenas 12 días. Remontémonos a la previa de la final de la Copa del Rey del pasado viernes 25 de abril en Sevilla. Tras una rueda de prensa esperpéntica de los árbitros Ricardo De Burgos Bengoechea y Pablo González Fuertes atacando al Real Madrid, el equipo blanco se pilló un enfado morrocotudo y con razón, decidiendo no acudir a La Cartuja para realizar las ruedas de prensa previas al partido.

Hansi Flick sí compareció aquel viernes, hace 12 días, en rueda de prensa y fue muy claro en sus palabras tras el enfado del Real Madrid. «No sé qué decir de los árbitros… esto es un deporte, es un juego. Nuestra responsabilidad es proteger a todo el mundo en esta situación. No está bien hablar y después de un partido hay que dejarlo atrás. Hay emociones. Hay que cuidar a los árbitros. No se pueden no respetar. Todos; clubs, jugadores, entrenadores…».

«Proteger y cuidar a los árbitros», estas fueron las declaraciones más significativas del Barcelona aquel día antes de medirse al Real Madrid en la final de Copa. El discurso del club de puertas hacia dentro y de sus jugadores, de puerta hacia fuera en la previa, fue el mismo. Todos en el club azulgrana pedían respeto para los árbitros. Ahora ya no.

El Barcelona carga ahora duramente contra los árbitros

Pero estas palabras las han olvidado en Barcelona apenas 12 días después. La hipocresía se ha apoderado del equipo blaugrana tras su dura eliminación en San Siro contra el Inter y ahora sí cargan duramente contra los árbitros. Algo que según ellos mismos no se debería hacer, porque ello repercute en la persona del colegiado y su deber como profesionales debería ser «cuidar a los árbitros».

El propio Flick dijo estas palabras hace 12 días y ahora saca su doble cara. «Le he dicho al árbitro lo que pienso. El resultado es injusto por sus decisiones. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que estaba 50-50, la tiraba para ellos. Lo damos todo y ha sido como ha sido. Y eso es lo que a mí me pone triste», señaló tras caer eliminado en la Liga de Campeones. El entrenador alemán ya no aboga por cuidar a los árbitros. Ahora prefiere atacarlos cuando se ve eliminado de la Champions, el gran objetivo del equipo culé esta temporada.

Pero también el vestuario cargó duramente contra las decisiones de Marciniak y el VAR. Esos mismos jugadores que hace 12 días pedían respeto para De Burgos y González Fuertes. «Todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí», dijo Eric. «No es la primera vez que pasa con este árbitro. La UEFA debería mirarlo», añadió Pedri. También Araujo e Iñigo Martínez hicieron declaraciones similares. Todos echaron más leña al fuego.

Un Barcelona, a través de su presidente, Joan Laporta, que no ha hecho declaraciones públicas como club sobre este asunto hasta el momento, pero que ha transmitido su indignación contra el arbitraje de Marciniak a través de los portavoces de su vestuario y a través de la prensa catalana. Y es que la hipocresía se ha apoderado del club blaugrana tras su momento más duro de toda la temporada.

La realidad, además, es muy distinta a la que el Barcelona ve alrededor del arbitraje en San Siro. En todas las decisiones polémicas acertaron entre Marciniak y el VAR. Sí fue penalti sobre Lautaro, no fue penalti de Acerbi, el posible penalti sobre Lamine fue claramente fuera del área y no hubo falta de Dumfries sobre Gerard Martín previa al gol de Acerbi.