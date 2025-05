El Barcelona afronta su semana más decisiva en la Liga con el Clásico en Montjuic el domingo tras el duro palo recibido en la Champions League después de caer eliminado a manos del Inter de Milán en una eliminatoria de locura. El equipo blaugrana vuelve este jueves a los entrenamientos después de disfrutar de una jornada libre y de reflexión tras la caída en San Siro. La eliminación europea condiciona toda la semana y el estado anímico de la plantilla blaugrana no es el mejor.

El pasado martes en San Siro fue el día más duro de la temporada para la plantilla del Barcelona. Un equipo lleno de jugadores jóvenes que ya se veían en la final de la Liga de Campeones desde hace semanas. Un error. Pero se veían. Y más tras el gol de Raphinha en el minuto 87 de partido. El palo tras el pase del Inter fue tremendo y la plantilla culé ha quedado muy tocado. Varios jugadores como Gerard Martín, Pedri, Fermín o Raphinha terminaron llorando sobre el césped a los ojos de todos. Estaban rotos. Y no será fácil recuperarse de este golpe. Es muy posible que lo arrastren hasta el domingo.

Por muchos mensajes que pongan en redes sociales los jugadores azulgranas, ninguno de ellos podrá esconder que de momento no han superado el varapalo de la Champions. Y muy difícilmente podrán olvidarlo antes del Clásico de este domingo en un partido clave por la Liga contra el Real Madrid.

El Barcelona está tocado

La información que llega desde Barcelona y que OKDIARIO ha podido corroborar es que la plantilla del equipo blaugrana está fundida mentalmente y agotada en lo físico. Lo de Milán fue un trauma que les ha dejado muy tocados. Están afectados, porque no se lo esperaban. Y la forma de caer, además, fue la peor posible. El aspecto mental, por lo tanto, de cara a afrontar el Clásico, no es el mejor. Y de aquí al domingo, la tarea de Flick no será nada fácil de cara a intentar recuperarles.

Y físicamente, el Barcelona llega a esta segunda parte de la semana, con Clásico incluido, agotado. El equipo volvió a jugar otra prórroga en apenas 12 días. Primero fue la de la final de la Copa del Rey y en San Siro acumuló otros 120 minutos de fútbol con una tensión máxima. El equipo culé está totalmente tieso y con ello tendrán que afrontar el duelo contra el Real Madrid.

Por lo tanto, Hansi Flick estará obligado a hacer cambios en su once de cara al duelo contra los blancos en Montjuic. No puede sacar el mismo once que salió ante el Inter. Necesita recambios. Jugadores como Fermín o Gavi podrían salir en el centro del campo. También Lewandowski en la punta de ataque, si se encuentra al 100%. Y en defensa todo va a depender de la recuperación de los lesionados. Koundé lo tiene prácticamente imposible. Pero la intención es que Balde pueda llegar, aunque todo dependerá de los últimos entrenamientos del equipo hasta el sábado. El lateral izquierdo ha realizado este jueves una parte con el grupo y la intención del equipo es que pueda entrar en la convocatoria.