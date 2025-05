El controvertido comentario de Segurola sobre Lamine Yamal: «Ni Pelé hizo estas semifinales»

El Barcelona quedó eliminado de la Champions ante el Inter de Milán, pero en la eliminatoria de semifinales, Lamine Yamal volvió a poner su nombre en el fútbol mundial. El joven jugador español fue el mejor del Barça en los dos partidos, el que tiró del carro del equipo culé en los peores momentos. Lamine Yamal se ha ganado los elogios de varios analistas futbolísticos, entre ellos el de Santiago Segurola.

El veterano periodista deportivo incluso se lanzó ya a pedir el Balón de Oro para el jugador culé, a pesar de que no ha llegado a la final de la Champions, por mucho que haya hecho una gran temporada europea. «Estas semifinales que ha hecho Lamine Yamal no las ha hecho ni Pelé. Para mí, es el Balón de Oro», llegó a decir Santiago Segurola. Cabe recordar que Pelé no pudo hacer eso en Champions (antigua Copa de Europa) porque nunca jugó en ningún equipo europeo.

Lamine Yamal fue el mejor jugador del Barcelona en el Giuseppe Meazza, el que más miedo creó a los defensores del Inter de Milán, pero esa versión no le valió para derrotar al cuadro italiano, que se medirá en la final de Múnich al PSG. A pesar de esa eliminación, Lamine salió muy reforzado de este encuentro por ser el mejor de su equipo.

Para Santiago Segurola, que siguió encumbrando a Lamine Yamal, el duelo (a ida y vuelta) entre el Barcelona y el Inter de Milán «es la mejor eliminatoria que he visto nunca» y se deshizo en elogios al equipo de Hansi Flick, del que dijo que lo que hizo en Milán fue «monumental». Sin embargo, ese partido «monumental» no le valió para nada al Barcelona.

En su análisis en el Radioestadio Noche de Onda Cero, Santiago Segurola sí criticó al Barcelona por sus quejas al árbitro. «Cargar contra el árbitro es un recurso vago y feo para el Barça», explicó el periodista deportivo.

La promesa de Lamine Yamal tras la eliminación

«Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos, no tengáis ninguna duda ‘culers’ no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!»», comentó Lamine Yamal a través de sus redes sociales pocos minutos después del final del partido en Milán.

De esta manera, la primera semifinal de la Champions League para Lamine Yamal a sus 17 años terminó de manera amarga. Dijo adiós a su sueño de levantar la Copa de Europa siendo menor de edad, pero aseguró a la afición culé que volverá a intentarlo el año que viene. Si sigue a este nivel, seguro que se acercará mucho a conseguirlo, porque calidad es indudable.