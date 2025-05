La promesa de Lamine Yamal a los culés tras caer eliminado en Champions: «La traeré a Barcelona…»

Lamine Yamal fue el mejor jugador del Barcelona en la amarga eliminación del equipo culé a manos del Inter de Milán en las semifinales de la Champions League. El Barça se vio en la final de Múnich tras el 2-3 de Raphinha y el posterior disparo al palo de Yamal, pero un gol de Acerbi en el 93 mandó el partido a la prórroga y otro tanto de Frattesi en el tiempo extra dio el pase al Inter.

«Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser, pero volveremos, no tengáis ninguna duda «CULERS» no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!», comentó Lamine Yamal a través de sus redes sociales pocos minutos después del final del partido.

Terminó muy fastidiado Lamine Yamal, pero una vez que acabó el partido y cogió su teléfono, quiso animar a todos los aficionados azulgranas. Hizo una promesa a todos los culés y señaló que conseguirá ganar la Champions League en los próximos años. La realidad es que solamente tiene 17 años y era su primera semifinal. Tiene muchos años y mucha calidad para volver a intentarlo en las próximas temporadas.

También se centró Lamine Yamal en la otra final que tiene el Barcelona este domingo contra el Real Madrid. Esta vez por la Liga. Lo cierto es que el equipo culé salió de San Siro totalmente hundido. Pero está obligado a recuperarse para luchar este título. El equipo blaugrana le saca cuatro puntos a los blancos a falta de cuatro jornadas y el Clásico de Montjuic podría ser definitivo.

La realidad es que Lamine Yamal fue el mejor jugador del Barcelona en San Siro. Y eso que se fue sin asistencias ni goles. Pero lo rozó en varias jugadas. Sommer se las paró todas. Una de ellas no, pero el palo despejó el cuero. Fue en el minuto 91 con 2-3 y podría haber cambiado el devenir de la eliminatoria. También en el 95 tras el 3-3 tuvo un mano a mano que el portero suizo detuvo. Y es que Yamal lo intentó todo, pero esta vez no pudo ante un combativo Inter.

De esta manera, la primera semifinal de la Champions League para Lamine Yamal a sus 17 años terminó de manera amarga. Dijo adiós a su sueño de levantar la Copa de Europa siendo menor de edad, pero aseguró a la afición culé que volverá a intentarlo el año que viene. Si sigue a este nivel, seguro que se acercará mucho a conseguirlo, porque calidad es indudable.