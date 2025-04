Xavi Hernández aparece como candidato a sustituir a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen

Xavi Hernández sigue en el paro tras su convulsa salida del Barcelona hace todavía menos de un año, aunque esta situación podría tener las horas contadas. Se espera un verano con muchos movimientos en los banquillos de Europa, en primer lugar en el del Real Madrid, donde la etapa de Carlo Ancelotti parece llegar a su fin para comenzar una nueva Xabi Alonso, tras maravillar en el Bayer Leverkusen, es ese vacío en Alemania el que podría ocupar Xavi.

El nombre de Xavi Hernández ha surgido como una opción real para llegar esta próxima temporada al Bayer Leverkusen, un relevo para Xabi Alonso que se entendería como una apuesta continuista de lo que ha instaurado el vasco en los dos últimos años en Alemania y que tan buenos resultados a dado al club de Renania.

El juego de posesión, el de controlar los partidos con la pelota en los pies que ha puesto sobre la mesa Xabi Alonso, es la apuesta del Bayer para su próximo entrenador, que ya busca en el mercado un perfil de características similares, donde aparece Xavi, así como otros entrenadores que se ha caracterizado a lo largo de sus respectivas carreras en este estilo.

Todo apunta a que Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Real Madrid una vez que la temporada para los blancos termine, ya con el título de Liga en juego tras ceder en la final copera y caer en Champions League en un mes de abril aciago para Carlo Ancelotti, que dejará la entidad blanca tras una temporada difícil.

Según apunta la revista Kicker, Xavi Hernández es uno de los entrenadores que tiene en su agenda el Bayer Leverkusen para continuar con el proyecto en el BayArena. Los 143 partidos que dirigió Xavi al Barça en uno de los momentos más difícil del club culé, en plena crisis económica y con escaso margen financiero para realizar fichajes, llevó al extremo de la exigencia al catalán, que pese a todo, logró un par de títulos con la Liga y Supercopa de España en 2023.

Según el mismo medio, el de Xavi no es el único nombre, también se contempla otro perfil como el de Erik Ten Hag, al que no han salido las cosas bien en el Manchester United pero que marcó un antes y un después en el Ajax de Amsterdam.

Además, según otros medios, como Sky, hay otros entrenadores en liza en esta carrera por el banquillo del Bayer Leverkusen, en este caso otro español, como es Imanol Alguacil. El actual entrenador de la Real Sociedad, no seguirá la próxima temporada en el Reale Arena y es otro de los candidatos por estilo para coger las riendas del equipo que soltará Xabi Alonso.

Así, tanto Xavi Hernández, Erik ten Hag e Imanol Alguacil apuntan a la carrera por el jugoso banquillo que deja Xabi Alonso, con un gran trabajo realizado en las últimas temporada, asentando unas bases sólidas y una idea clara de juego. De hecho, desde el club alemán no esconden que trabajan en un relevo para el vasco. «Básicamente, mi trabajo consiste en prepararme para muchas eventualidades en teoría», reconoció estos días Simon Rolfes, director general del Leverkusen: «Pueden confiar en mí para pensar un paso más allá».

Xavi ya reconoció el mes pasado que este verano estará en el mercado: «En verano estaría en el mercado, pienso que sí. Necesito descansar hasta junio y a partir de ahí escuchar ofertas de clubes, de selecciones. Por qué no coger una selección y jugar una clasificación a la Euro, un Mundial y poder estar allí. O repetir Champions para poder hacerlo todavía mejor a nivel Champions y tener ese oportunidad de ser un staff preparado para ganarla. Me gustan las cosas motivadoras. Lo que venga, que sea un reto que me ilusione y para conseguir títulos».