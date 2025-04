El sorprendente entrenador de la Liga que podría sustituir a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen

Carlo Ancelotti será el nuevo seleccionador de Brasil en cuanto finalice la Liga y, por ende, dejará de ser entrenador del Real Madrid. El italiano cerrará su segunda etapa como madridista ante la Real Sociedad y se marchará como el entrenador más laureado de la historia del club blanco. En Chamartín ya se están cuajando los detalles de su despedida a la altura de su leyenda. Para sustituirle, todo apunta que Xabi Alonso es el elegido. El Bayer Leverkusen ya estaría trabajando en su recambio, y podría volver a pescar en España.

El próximo 24 o 25 de mayo (fecha no confirmada), el Santiago Bernabéu será testigo de dos despedidas en los banquillos. La primera, la de Carlo Ancelotti. La segunda, la de Imanol Alguacil. Tras siete años en el cargo, el entrenador txuri-urdin comunicó hace unos días que no seguirá al mando del barco de la Real para el próximo curso. Entonces, Anoeta ya se ha activado y ya tiene a su sucesor: Sergio Francisco, técnico del filial, tomará las riendas. De hecho, ya está trabajando en la planificación de la 2025-26 y ya no dirige al segundo equipo de San Sebastián.

Alguacil por Xabi Alonso

Es un secreto a voces, Xabi Alonso será, salvo sorpresa, técnico del Real Madrid aunque pudo serlo de la Real. El ex madridista fue formado por el equipo txuri-urdin y llegó a ser técnico del filial. De hecho, llevó a aquel equipo a Segunda División, cuando todavía militaba en Segunda B (actual Primera RFEF).

Hace unas semanas, Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, ya dejó caer que el tolosarra podía irse si una norma se cumpliese. “Tenemos un pacto de caballeros por el que si viene alguno de los equipos en los que ha jugado no le pondríamos impedimento”, explicó.

Pues, ante la salida de Imanol Alguacil, Xabi Alonso podría haber sido una opción valable para el cuadro de Anoeta. No obstante, la Real Sociedad anunció rápidamente que Sergio Francisco asumiría el cargo. Pero Fernando Carro todavía no tiene a su posible nuevo entrenador y, todo apunta a que será otro canterano de la Real Sociedad quien será el capitán del banquillo ‘Werkself’.

Porque sí, todo apunta a que será un vasco por otro. Según cuenta Sky Sport, el Bayer Leverkusen quiere sustituir a Xabi Alonso con Imanol Alguacil. El periódico alemán cuenta que el Bayer ya está preparando el terreno para el adiós de Xabi y ve con buenos ojos la llegada de Imanol por un gran motivo: al no renovar con la Real, Alguacil queda libre y llegaría sin ningún coste al noroeste de Alemania.

Imanol Alguacil, que ha llevado a la Real Sociedad a ganar una Copa del Rey y consolidarse al equipo en la zona europea de la tabla liguera de manera regular, encaja perfectamente en el perfil que busca el Leverkusen: un entrenador con experiencia, capacidad de gestión de vestuario y una filosofía de juego atractiva y efectiva.

Para el Bayer, la llegada de Imanol supondría apostar por la continuidad de un estilo de juego basado en la presión, la intensidad y el protagonismo de los jóvenes talentos, algo que ha sido clave en el éxito reciente del club alemán.