Pedri niega malos rollos con Xavi pero insiste: «Ahora estamos volando»

Pedri González ha querido zanjar las dudas sobre su relación con Xavi Hernández… aunque no le ha salido del todo bien. Fueron muy sonadas a principio de temporada unas declaraciones del canario en la que ponían en duda la fórmula de entrenar del técnico catalán una vez que llegó Hansi Flick con su modelo y el Barça comenzó a funcionar de otra manera. «Trabajamos muchísimo más que antes», dijo en su día, y ahora ha querido justificar aquellas declaraciones, aunque no ha hecho más que confirmar las teorías.

El jugador canario ha abordado de forma clara los rumores que apuntaban a un posible distanciamiento con el anterior técnico azulgrana y ha dejado claro que su vínculo con él siempre ha sido bueno, aunque no le gustaron los múltiples rumores que rondaron con su continuidad en el Barça y aquella supuesta lista de jugadores transferibles que había elaborado el catalán: «Nadie habló conmigo de que se me quería vender, yo tenía claro que era una situación pasajera lo de las lesiones y que me quería quedar».

«Con Xavi tengo una buena relación, siempre dicen que le tiro dardos en prensa y es mentira, no tengo nada contra él», aseguró Pedri sobre esa supuesta mala relación entre ambos, palabras que si bien pueden ser ciertas, no han llevado a cambiar de parecer al canario, que ha vuelto a comparar a ambos entrenadores en favor de Hansi Flick y su preparación física: «Cuando dices que ahora entrenamos diferente, todo el mundo dice que es para hundir o machacar el trabajo de Xavi, y no es así. Ahora el equipo está volando, presionando en la primera línea los 90 minutos y esto lo ha traído Flick y es lo que ha cambiado».

La influencia de Hansi Flick en el vestuario del Barça ha sido evidente desde su llegada. Pedri no oculta su admiración por el técnico alemán y destaca su capacidad para encontrar el equilibrio entre la seriedad y la cercanía en una entrevista concedida al programa Tu diràs de RAC1, donde ha definido a Flick como «un entrenador que, cuando toca ser serio, como buen alemán, es bastante serio, y cuando toca divertirse y bromear, creo que también es el primero».

Y es que la intensidad y el aspecto físico de este Barça con respecto al de Xavi Hernández reflejan grandes diferencias, un cambio en la metodología que ha servido para mejorar, algo que queda claro en vista de los resultados del equipo y que el propio Pedri ha manifestado a título personal: «Trabajo bastante para estar a un nivel de forma bueno y ahora lo estoy disfrutando, que es lo que más me gusta. De comer no he cambiado nada; la manera de entrenar sí. Ahora no levanto una pesa, es todo más estiramiento con gomas. Personalmente, a mí me viene mejor y creo que es una de las maneras que he encontrado para sentirme cómodo».

«Pruebas hacer muchísimas cosas para ver qué tecla es la acertada y cambia la manera en la que estás teniendo las lesiones. Al final, es cambiar un par de cosas, te vas sintiendo bien y creo que el cuerpo evoluciona con el paso de los años. No tengo miedo a lesionarme, me encuentro muy bien y lo veo como una cosa del pasado», sentenciaba Pedri González sobre sus lesiones, las cuáles ha superado a base de jugar, su panacea: «Me han dicho que jugar me ayuda y lo noto. Cuando paro una semana, me encuentro más cansado. Son cosas que al principio no entendía, pero mi cuerpo es diferente y así lo tomo. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, por la confianza que tengo y la confianza que me dan, y con ganas de seguir así».