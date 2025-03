Desde que Xavi Hernández cerró su etapa como entrenador en el Barcelona, el mundo del fútbol ha estado a la espera de sus próximos pasos. El ex mediocampista culé ha compartido su deseo de disfrutar de un breve período de desconexión, aprovechando para viajar y pasar tiempo con su familia. Sin embargo, ha dejado claro que su intención es regresar a los banquillos a partir de junio, ya sea en un club o en una selección nacional, sin cerrar puertas a ninguna opción. «Hasta junio necesito tranquilidad. A partir de junio veremos qué nos depara el mercado de clubes», afirmó.

🚨 XAVI habla sobre su FUTURO en el BANQUILLO: ❌ «Hasta junio necesito tranquilidad». 🗓️ «A partir de junio veremos qué nos depara el mercado de clubes». Vía ‘l’équipe (youtube)’. pic.twitter.com/117n8ArAYP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 18, 2025

En la actualidad, Xavi se encuentra disfrutando de su tiempo libre, algo que considera necesario después de una carrera intensa como jugador y entrenador. «Vivir, disfrutar de la vida. Tengo la sensación de que no he tenido tiempo libre y lo estoy disfrutando viajando con los niños y mi mujer. Disfrutando del día a día, de ser padre. Disfrutar de un partido de fútbol sin tener la necesidad o tensión del resultado. Estoy feliz, estoy contento», manifestó.

A pesar de su descanso, Xavi sigue siendo un apasionado del fútbol y mantiene su interés en seguir de cerca las ligas y equipos de todo el mundo. «Veo a todos los equipos. Aunque tenga más sintonía con Guardiola, Klopp, Arne Slot. Pero son diferentes. ¿Qué hace el Tottenham? ¿Qué hace el Newcastle? ¿Qué hace ahora el Nottingham Forest que está arriba? ¿Qué hace Nuno Espírito Santo? Pues voy a mirar. O qué hace en salida de balón De Zerbi. Luis Enrique, que está haciendo algo diferente al año pasado. Y no solo ligas más importantes, también la de Catar, Arabia Saudí, Portugal. Evidentemente la Champions. Me gusta ver, estoy al día. Me divierto. El mismo Bayern, con Kompany haciendo un buen trabajo, Xabi Alonso, Arteta en el Arsenal. Estoy al día», añadió.

Xavi quiere estar de vuelta en verano

Xavi ha aprovechado su entrevista con l’Equipe para explicar su filosofía como entrenador, destacando su enfoque en el ataque y la importancia de la pasión en el fútbol. «Soy honesto, directo y sencillo. Soy natural, muy de fútbol. Queremos que la gente disfrute. A mí, la filosofía Cruyff me ha marcado mucho. Evidentemente, el objetivo es ganar, pero sobre todo ayudarles, que disfruten y el objetivo de ganar. Mi filosofía es de ataque, ofensiva. Hablamos de cuatro ‘p’: presión, posición, posesión, percepción. Y añadiría que hoy en día el fútbol es pasión. Añadiría esa quinta. El futbolista que no tiene pasión difícilmente va a triunfar. Difícilmente será el número uno en su posición. Un futbolista con pasión marca la diferencia», afirmó.

También ha expresado su ambición de competir a alto nivel, ya sea en clubes o selecciones. «En verano estaría en el mercado, pienso que sí. Necesito descansar hasta junio y a partir de ahí escuchar ofertas de clubes, de selecciones. Por qué no coger una selección y jugar una clasificación a la Euro, un Mundial y poder estar allí. O repetir Champions para poder hacerlo todavía mejor a nivel Champions y tener ese challenge de ser un staff preparado para ganarla. Me gustan las cosas motivantes. Lo que venga, que sea un reto que me ilusione y para conseguir títulos», relató.

Hace unas semanas, el ex culé había recalcado su interés en seguir en el fútbol español, incluso considerando la posibilidad de entrenar a otro equipo en La Liga. «¿Por qué no entrenar a otro equipo en La Liga? Estoy abierto. Estoy buscando un proyecto emocionante, tengo la ambición de ganar trofeos. Este es el objetivo principal. Escucharé activamente las diferentes ofertas que se me presenten», zanjó.