Xavi Hernández no se anda con chiquitas. El empate del Barcelona contra el Espanyol no sentó bien al entrenador y por ello ha castigado a la plantilla con entrenamiento de año nuevo. En principio no estaba previsto que el equipo entrenara este domingo pero el tropiezo en el derbi ha cambiado los planes del preparador catalán. Todo con el objetivo de redimir pegados y preparar de la mejor forma posible el estreno copero ante el Intercity en Alicante.

«El empate es culpa nuestra. A Mateu no le culpo de nada, la culpa de perder dos puntos es nuestra. Tengo que ser honesto y así lo siento». Estas palabras salieron de la boca de un Xavi Hernández que evidenció su enfado en rueda de prensa después de perder dos puntos ante el Espanyol en un derbi donde el Barcelona volvió a lucir vicios del pasado. Por ello el entrenador catalán ha aplicado mano dura con el objetivo de que no se repita la actuación del pasado sábado.

En un principio la primera plantilla del Barcelona tenía día libre en año nuevo con el objetivo de disfrutar de la entrada de 2023 junto a sus familias pero el empate ante el Espanyol ha provocado cambio de plantes. De esta manera, los hombres de Xavi tendrán este domingo a partir de las 18.00 horas sesión de entrenamiento con el objetivo de preparar de la mejor forma posible el duelo de Copa del Rey del próximo miércoles ante el Intercity.

Jornada de reflexión

Xavi Hernández es consciente de que si quiere aspirar al título de Liga tendrá que rozar la perfección y actuaciones como la del sábado ante el Espanyol no se pueden volver a repetir. El Barcelona ya ha perdido la renta de dos puntos con el Real Madrid y esto ha provocado el castigo de un técnico catalán, que como el equipo, también se la juega en una año donde la bala de la Champions se gastó antes de Navidad.