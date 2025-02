Wanda Nara forma un nuevo escándalo en redes sociales Subiendo un vídeo en el que su novio L-Gante le agarra un pecho

Wanda Nara forma un nuevo escándalo en redes sociales subiendo un vídeo en el que su novio L-Gante le agarra un pecho entre risas. Cientos de usuarios claman contra la mediática influencer argentina, puesto que sus hijos le siguen en las redes y pueden ver ese tipo de contenido. Wanda Nara sigue en guerra contra Mauro Icardi tras su divorcio, algo que también afecta de lleno a las tres pequeñas que tienen en común.

«Como todos saben, no es mi estilo ventilar temas relacionados con mis hijas, ya que siempre hemos respetado lo dispuesto por un Juez y un Defensor de Menores. Sin embargo, me veo obligado a responder ante todas las crueles mentiras que la madre de mis hijas está difundiendo. No puedo permitir que mi silencio sea interpretado como aceptación de sus falsedades», inició Icardi.