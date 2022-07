El Barcelona volverá a presentar a Ousmane Dembélé este jueves a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí. El club ha decidido volver a presentar a un jugador que había formado parte de sus filas en estos últimos cinco años. Aun así, eso no ha sido un inconveniente para el club y buscará levantar los ánimos y la ilusión a una afición desesperada por la actual situación del equipo.

El paso de Dembélé no ha pasado desapercibido en los terrenos de juego ni fuera de ellos. Lesiones, desencuentros con la directiva, problemas extradeportivos… Pero todo este episodio de lamentables sucesos dio comienzo con la esperpéntica presentación que se produjo en 2017.

El extremo francés, fichado como uno de los futbolistas más prometedores del mundo con tan solo 20 años, se presentaba ante sus aficionados con una actuación de toques de balón que acabó siendo viral por lo desastrosa que fue. Dembélé se mostró superado por la situación y no logró realizar las filigranas que intentó.

Por aquel momento, el futbolista francés se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club -más tarde lo fue Coutinho- por unos 15o millones de euros y la presentación en el Camp Nou no dejó indiferente a nadie. La puesta en escena del futbolista despertó la desesperación de los 18.000 aficionados culés que tuvieron que esperar casi dos horas a que el futbolista pisara el césped. El motivo fue que no podían firmar el contrato porque su antiguo club, el Borussia de Dortmund, no liquidaba el contrato del francés.

Ahora, el Barcelona presentará a su ‘nuevo’ fichaje por dos años más de contrato donde buscará presenciar la mejor versión de este problemático jugador cuya renovación ha pasado por todos los estados posibles. Hasta el último día, jugador y club han tenido grandes desencuentros, pero finalmente se ha llegado a un punto de encuentro: el jugador se reduce el salario un 40%.