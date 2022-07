Sigue el tira y afloja entre el Barcelona y el Bayern por Robert Lewandowski. Los azulgrana quieren cerrar su fichaje cuanto antes pero los alemanes no ceden, han rechazado sus tres primeras ofertas y piden 50 millones para liberarle. El Barça ha intentado rebajar esa cifra sin éxito y habría presentado una cuarta propuesta que podría ser la definitiva.

Es la cuarta oferta que presenta el conjunto catalán al Bayern tras tres intentos fallidos. La última constaba de 40 millones de euros más variables que se acercaba a lo que pedían el campeón de la Bundesliga, pero no era suficiente. Al final, el Barça ha cedido a las exigencias del cuadro bávaro y habría subido la oferta hasta los 50 millones más bonus.

Desde las oficinas del Camp Nou confían en que el Bayern acepte al fin la oferta y puedan concretar los detalles del contrato con Lewandowski. Mientras tanto, el delantero se ha incorporado a la pretemporada con el cuadro alemán, con el que le resta otro año más de contrato pero espera no tener que cumplirlo. El futbolista polaco pasó las pertinentes pruebas médicas con su equipo el pasado martes y estaba citado este miércoles para ejercitarse con sus compañeros.

Lewandowski no quiere continuar en el Bayern y su deseo es firmar por el Barcelona. Se especuló con la posibilidad de que se plantara y no se presentara a la pretemporada con los alemanes, sin embargo, el jugador no se declaró en rebeldía y acudió a la hora prevista a la espera de que se termine de cerrar su fichaje por el Barcelona.

La última oferta que habría presentado el Barça, según asegura RMC Sport, de 50 millones sin contar los bonus se acerca a lo que pedía el club bávaro para dejar salir a su delantero estrella. De hecho, esta noticia llega un día después de que la mujer del futbolista comenzara a seguir al cuadro catalán en redes sociales, lo que ha desatado todos los rumores sobre su desembarco en el Camp Nou.