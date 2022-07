El Bayern de Múnich ha lanzado un mensaje al Barcelona por Robert Lewandowski. El club bávaro asegura que si quieren al delantero polaco deben pagar «ya» los 50 millones de euros que piden para dejarle marchar. La razón de exigir esta cantidad por adelantado se debe a que el campeón de la Bundesliga cree que el Barcelona no existirá dentro de «uno o dos años».

El culebrón Lewandowski se está extendiendo más de lo que le gustaría tanto al jugador como al Barcelona. Desde el club azulgrana siguen trabajando para poder activar la segunda palanca y así poder inscribir a Christensen y Kessié y fichar al polaco. Hasta entonces, el conjunto catalán no tiene dinero para afrontar ninguna operación en el mercado de fichajes.

El Bayern ha rechazado hasta tres ofertas del Barcelona por Lewandowski. El club bávaro se mantiene firme en los 50 millones de euros. La última oferta de los españoles constaba de 40 millones fijos más cinco en variables, pero tampoco convenció al cuadro germano que insiste en los 50 para empezar a hablar. Mientras tanto, el delantero sigue esperando que se resuelva la situación.

Lewandowski no quiere tener que hacer la pretemporada con el Bayern y confía en que la negociación se desatasque antes de que regrese el campeón de la Bundesliga a los entrenamientos. Está citado el 12 de julio en Säbener Strasse y, salvo sorpresa, tendrá que acudir junto al resto de sus compañeros ya que todavía le resta un año más de contrato.

Desde las oficinas del Camp Nou siguen trabajando para llevar a cabo la operación, pero el Bayern se está empezando a impacientar y según publica el periodista Raphael Honigstein, de The Athletic, le han dado un ultimátum al Barça. Quieren los 50 millones ya porque creen que en «uno o dos años» el club azulgrana habrá desaparecido. Aunque luego ha asegurado que lo dijo en broma

«No. Dije: «Aparentemente, el Bayern ha pedido todo el dinero por adelantado» y luego, EN BROMA, agregué que el Bayern «PODRÍA NO ESTAR SEGURO» de que el Barça «TODAVÍA ESTÉ ALREDEDOR» (para pagar sus cuentas) en uno o dos años. Este fue un comentario alegre en un podcast. NO es una noticia», comentó el periodista ante el revuelo generado por la noticia.

No. I said: "APPARENTLY Bayern have asked for all money up front" and then JOKINGLY added that Bayern "MIGHT NOT BE SURE" that Barca "ARE STILL AROUND" (to pay their bills) in one or two years. This was a lighthearted comment in a podcast. NOT a report. https://t.co/xFUmaNPbZT

