Robert Lewandowski quiere jugar en el Barcelona y hará todo lo posible durante el verano para forzar su salida del Bayern de Múnich. El conjunto bávaro se niega a dejar salir a su máxima estrella y Maik Barthel, ex agente del jugador, ha especulado con la posibilidad de que no se presente a la pretemporada con el conjunto germano.

«No me extrañaría que Robert no se presentara a la pretemporada del Bayern”. Estas palabras han sido pronunciadas por el ex agente del futbolista desde Alemania y podría ser un anticipo de lo que suceda en las próximas semanas. El representante de futbolistas también recordó que el delantero polaco ya se planteó esta posibilidad cuando en 2013 el Borussia Dortmund se negó a negociar con el Bayern su traspaso.

Robert Lewandowski parece que tendrá que tomar medidas ya que el Bayern de Múnich sigue en una posición dominante y tiene claro que no aceptará ninguna de las ofertas del Barcelona. La última, según se publicó desde Alemania, ascendía a los 40 millones y el club bávaro también la rechazó.

Acuerdo Barcelona-Lewandowski

Las palabras del ex agente de Lewandowski en una entrevista concedida a Bild son el último capítulo de un fichaje que va para largo. A primeros de julio lo que se sabe es que el jugador tiene un acuerdo con el Barcelona pero el Bayern no accederá a negociar… al menos de momento. Mientras tanto, el futbolista espera de vacaciones entre Mallorca e Ibiza.