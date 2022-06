El Bayern sigue firme y rechaza la última oferta del Barça por Lewandowski

El Barcelona sigue trabajando para mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada. Robert Lewandowski es el principal objetivo del club pero el Bayern no da su brazo a torcer. Los bávaros han rechazado la última oferta de los azulgrana de 40 millones fijos más cinco en variables, una cantidad inferior a los 50 millones que exigen desde el Allianz Arena para empezar a hablar.

Ni el hecho de que el delantero polaco haya dicho públicamente que quiere salir del Bayern y que su etapa allí se ha terminado es suficiente para que el conjunto alemán le permita marcharse. Desde el campeón de la Bundesliga aseguran que tiene un año más de contrato y si el Barça lo quiere tendrá que llegar a un acuerdo con ellos, ya que no están dispuestos a dejarle marchar a cualquier precio.

«No sé nada sobre una nueva oferta del Barça. Tal como y como están las cosas en Múnich, que he escuchado en varias conversaciones, el Barcelona puede ahorrarse más ofertas», reconocía recientemente Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern al ser preguntado por la última propuesta del club azulgrana para intentar hacerse con los servicios de Lewandowski.

24 horas después de esas declaraciones, el diario alemán Bild publica que el campeón de la Bundesliga habría rechazado la última oferta del subcampeón de la Liga Santander, y con esta ya son tres las ofertas que han rechazado en las oficinas del Allianz Arena. Ante la negativa del conjunto bávaro a dejarle salir han comenzado las especulaciones sobre que el delantero no se presente a la pretemporada con el Bayern.

Maik Barthel, ex agente del jugador, ha especulado con dicha posibilidad, algo que ya se planteó el futbolista en 2013 cuando el Borussia Dortmund se negó a negociar con el conjunto bávaro: «No me extrañaría que Robert no se presentara a la pretemporada del Bayern». De momento, continúa el tira y afloja entre los dos clubes. Las últimas informaciones apuntan a que Lewandowski tendría un acuerdo con el Barça pero los germanos no le dejan salir.