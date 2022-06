El Barcelona sigue trabajando para intentar fichar a Robert Lewandowski en este mercado de verano. El jugador ya ha dicho públicamente que quiere salir y le gustaría hacerlo a las órdenes de Xavi Hernández, pero el Bayern no da su brazo a torcer. En este sentido, el club catalán habría realizado una nueva ofensiva, la tercera, de 40 millones de euros más cinco en variables.

Desde la entidad que preside Joan Laporta están haciendo todo lo posible para traer al delantero polaco, pero hasta que no activen las palancas no pueden pagar. Con la presente ya son tres las ofertas que han hecho al club bávaro para que deje salir al 9 pero ninguna cumple con las exigencias que puso el Bayern desde el inicio de la negociación: 50 millones de euros.

La última propuesta del Barcelona se acerca a esos 50 kilos que quiere el campeón de la Bundesliga, aunque las últimas informaciones apuntan a que en cuanto el Barça active las palancas le van a pedir 70 millones. Lo cierto es que Lewandowski tiene un año más de contrato con el Bayern y desde el Allianz Arena le instan a cumplirlo, pero el jugador está forzando para que le dejen salir en este mercado y puedan así hacer caja con él.

No obstante, según la información de Bild la nueva propuesta del Barcelona constaría de 40 fijos más cinco en variables que se acerca a lo que pide el Bayern. Los azulgrana han ido subiendo sus ofertas con el paso del tiempo pero todavía no hay acuerdo y al club se le acaban las opciones.

Lewandowski siempre ha sido la prioridad y la entidad está dispuesta a hacer un esfuerzo para intentar incorporar al internacional polaco. El problema es que el Bayern no cede y el Barça se acerca pero no llega a las pretensiones del club bávaro para dejarle marchar. No obstante, el campeón de Alemania ya ha salido al mercado para buscar un recambio de su estrella, asumiendo que ha jugado su última temporada con la camiseta del Bayern.