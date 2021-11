La FIA consideró un incidente de carrera que no se debía investigar que Max Verstappen echara a Lewis Hamilton de la trazada defendiendo su primera posición el Brasil. Para mayor indignación del equipo Mercedes, Michael Masi reconoció que no revisaron las cámaras on board pese a que podrían haber sido una prueba “absolutamente irrefutable” para sancionara Verstappen.

“Una vez que el titular de los derechos comerciales nos las proporcione, les echaremos un vistazo”, aseguro el director de carrera de la Fórmula 1, lo que motivó a Mercedes a presentar una apelación. Finalmente ésta no ha sido admitida a trámite por la FIA. Así pues, Max Verstappen afrontará el Gran Premio de Qatar con 14 puntos de ventaja sobre Hamilton en el Mundial y sin ningún tipo de sanción.

Después de que la FIA emitiese su veredicto, Verstappen denunciaba en Motorsport que Mercedes había llegado demasiado lejos: “Puedes ver que su verdadera naturaleza sale a la luz. No es mi equipo, por supuesto, así que no tengo que lidiar con eso, pero es cuando muestras tus verdaderas intenciones y muestras quién eres”.

“Creo que es importante para nosotros simplemente concentrarnos en nosotros mismos y estar centrados, como siempre hemos hecho. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas carreras también”, continuó el piloto de Red Bull.

Max Verstappen aprovechó la ocasión para criticar que Lewis Hamilton sólo fuera sancionado con cinco posiciones durante el Gran Premio de Brasil por cambiar el motor de su coche. “Es algo que hay que mirar. La primera vez te vas diez posiciones hacia atrás y después de eso, cinco. Lo encuentro un poco ilógico. Si sigues penalizando, creo que debería ser el mismo lugar de posiciones porque sobrepasas el mismo límite todo el rato”, manifestó el holandés.

Saltan chispas entre Mercedes y Red Bull

Respecto a la no sanción a Verstappen también se ha pronunciado Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes. “Lo esperaba, completamente. Queríamos incentivar la discusión porque será un tema en las próximas carreras y el objetivo se ha logrado. No esperábamos ir más lejos”, afirmaba. No obstante, agregó: “Si el piloto que va por el interior se defiende así, no habrá más adelantamientos por fuera”. Junto a él, en la rueda de prensa, estuvo Christian Horner, su homólogo en Red Bull, que replicó: “Max adelantó por fuera en la salida de México”.

Sobre la guerra que están librando ambas escuderías, el jefe del equipo austriaco añadió poniendo en duda el alerón trasero del Mercedes: “Ya escucharon a Toto en la radio después del sprint («Lewis, que se jodan», dijo). Es la primera vez que tienen un rival, es interesante ver cómo relaciona la gente bajo presión. Es la lucha política más intensa del deporte en los años recientes. Nuestro coche cumple con la norma, sin duda. ¿Tenemos dudas sobre la ganancia de Mercedes en las rectas en las carreras recientes? Sin duda. ¿Esperamos que la FIA lo vigile? Confiamos totalmente en la FIA. Queremos asegurarnos de que, en estas últimas carreras, los coches se vigilan de manera escrupulosa. Dos equipos y dos pilotos luchan por el mayor premio de este deporte y quieres asegurarte de que el terreno de juego es equilibrado”.

Esta afirmación de Christian Horner tampoco quedó sin respuesta por parte de un Toto Wolff que aseguró que todo lo que hay en su coche “está permitido”. “Creo que nadie se plantaría en la pista con un motor o coche ilegal. Estarías loco si lo hicieras. Al cien por cien. Sobre las tensiones entre equipos, hay mucha gente buena trabajando en Red Bull y Mercedes y es una grandísima lucha. Hay respeto por las capacidades que tiene Red Bull, sin duda. Es duro porque es el Mundial. Antes era boxeo olímpico, luego profesional y ahora es lucha libre. Pero está bien, estamos en el ring luchando. No se puede esperar otra cosa”.

“No necesito besarle el culo a Toto”

El jefe de Red Bull no dudó en corregir al de Mercedes: “No hay relación, hay competición”. “Relación y respeto es diferente. Respetamos todo lo que han hecho Mercedes y Lewis Hamilton, pero no necesito irme a cenar con Toto o besarle el culo, quizás otros team principal sí. El deporte es el principal ganador de esta lucha, que espero que sea dura y justa hasta el final de la temporada”.