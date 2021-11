La clasificación del mundial de Fórmula 1 se aprieta tras la victoria de Lewis Hamilton en el GP de Brasil. El heptacampeón, que no se subía a lo más alto del podio desde Rusia, remontó desde la décima posición para conseguir su sexto triunfo de la temporada.

Tras el GP de Brasil de Fórmula 1, Max Verstappen, que fue segundo, ha visto reducida su ventaja respecto a Hamilton en el Mundial a 14 puntos. Aún así se mantiene al frente de la clasificación. También se mantiene al frente de la clasificación del Mundial de Constructores Mercedes, que llegó a Sao Paulo con 1 punto de ventaja sobre Red Bull y se va con 11. Esto se debe, además de a la victoria de Lewis Hamilton, al tercer puesto cosechado por Valtteri Bottas. Sergio Pérez, por su parte, salvó un punto para su equipo tras marcar la vuelta rápida de la carrera.

El GP de Brasil de Fórmula 1 también ha servido a Ferrari para consolidarse en el tercer puesto de la clasificación del Mundial de Constructores. Si bien Charles Leclerc fue quinto y Carlos Sainz fue sexto; Lando Norris terminó décimo y Daniel Ricciardo abandonó en Sao Paulo. Así pues, ya son 22,5 puntos los que tiene de ventaja Ferrari sobre McLaren.

Alpine, por su parte, mantiene el quinto puesto en el Mundial de Constructores aunque sigue empatado con AlphaTauri, ahora con 112 puntos. Aunque Yuki Tsunoda terminó decimoquinto, Pierre Gasly acabó séptimo. Afortunadamente Esteban Ocon y Fernando Alonso neutralizaron el resultado del francés siendo octavo y noveno respectivamente. Ambos en la zona de puntos.

Fuera de ésta terminaron el GP de Brasil de Fórmula 1 Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, George Russell y Antonio Giovinazzi. Tras Tsunoda acabaron Nicholas Latifi, Nikita Mazepin y Mick Schumacher. Además de Ricciardo, Lance Stroll tampoco terminó la carrera en Sao Paulo.

Clasificación del GP de Brasil

CLASSIFICATION: BRAZIL

Confirmation of a famous win for @LewisHamilton, after an incredible performance all weekend in Sao Paulo 🏆#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/fw86fo2wRD

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021