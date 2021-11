Fernando Alonso y Lewis Hamilton protagonizaron una batalla interna en 2007, año en el que coincidieron en McLaren. La discusiones entre ambos distrajeron a los miembros de la escudería de la lucha por el campeonato del mundo de Fórmula 1, en el que finalmente se impuso Kimi Raikkonen con un punto de ventaja sobre Alonso y Hamilton. Tan tóxica fue la relación entre ambos que el piloto español y McLaren decidieron rescindir su contrato de mutuo acuerdo al finalizar la temporada. Aún así, según ha reconocido Fernando Alonso, su relación con Lewis Hamilton es ahora “más fría que nunca”.

Cuestionado al respecto en una entrevista para PA News, el asturiano señalaba: “Hablamos en 2008, 2010 y 2011 y estuvimos más cerca que nunca esos años, porque entendimos que en 2007 no estuvimos muy bien gestionados por nuestros jefes. Entonces los dos éramos jóvenes y muy competitivos, la conclusión de 2007 fue fácil, los dos nos respetamos y nos entendimos mucho entre nosotros”.

“Ahora tenemos esta relación respetuosa, pero quizá es más fría de lo que solía ser. Tenemos opiniones diferentes sobre cosas diferentes y Lewis tiene un estilo de vida distinto a algunos de nosotros y eso es lo que nos separa”, añadía Fernando Alonso sobre un Hamilton que está cada vez más metido en política.

Alonso y la lucha de Hamilton

El piloto británico lucha ahora por lograr su octavo título y superar los siete que cosechó Michael Schumacher. Si bien Fernando Alonso se había decantado anteriormente por Verstappen en la lucha que está librando con Lewis Hamilton, el ovetense prefiere ahora no mojarse. “En algunas carreras le ha ido bien a Mercedes y en otras a Red Bull, pero la lucha se va a decidir en Abu Dabi y así es como debería ser la Fórmula 1. Es bueno para el deporte en general”, manifestaba.

Fernando Alonso también opinó sobre la llegada de George Russell a Mercedes. “En estos dos años que he visto las carreras, George ha hecho grandes cosas en Williams, pero a la hora de luchar contra Lewis, no sé como irá. Aunque George lo ha hecho muy bien, Lewis es una leyenda, un gran campeón, nunca es fácil ganarle, independientemente de tu talento. Está más igualado que con Valtteri, pero creo que Lewis será la preferencia de Mercedes al principio”.

Su relación con Hamilton frenó la llegada de Alonso a Mercedes

Aunque Hamilton ha hablado de Bottas como el mejor compañero de equipo que ha tenido en su carrera, tan pronto como Red Bull ha logrado hacer sombra a Mercedes, la escudería alemana ha decidido dar una oportunidad a George Russell en 2022. Dicha opción ya ha estado sobre la mesa esta temporada, aunque Toto Wolff terminó descartándola porque, según él “juntar a Hamilton y Russell era un poco salvaje”.

Algo similar argumentó para justificar por qué su equipo nunca movió ficha por Alonso. “Si pongo a Mercedes a un lado, claro que me gustaría ver a Fernando Alonso en ese coche, y que toda la batalla de 2007 sucediera de nuevo. Pero desde la perspectiva del equipo eso es algo que nunca habría funcionado. Hay una historia, en aquel año sucedió algo particularmente doloroso para Mercedes, para una parte de Mercedes entonces”, admitía.

Sobre la convivencia imposible entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton habló recientemente Norbert Haug, que fue el coordinador del equipo McLaren aquella temporada. El germano rememoró en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the grid, la polémica sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría 2007. Alonso, que fue el piloto que consiguió la pole, tardó en salir lo suficiente como para que Hamilton no pudiera completar su última vuelta. Este último denunció a su propio compañero de equipo y el español fue sancionado con cinco puestos; algo que, a la postre, fue decisivo en la lucha por el campeonato.

“Podríamos haber logrado más, seguro. Quiero decir, podríamos haberlo hecho fácilmente sin el episodio de Hungría en la clasificación. Quiero decir, tuvimos varias razones por las que se perdió el campeonato con ambos pilotos y nos castigaron sin el título de constructores. Y ambos pilotos no lograron el título por un punto”, declaraba Norbert Haug.

“A veces Ron atendía a los medios de comunicación y otras, yo. Era mi turno en Hungría. Parecí un idiota, por supuesto. ¿Cómo podía explicar cosas así? Claramente no fue nuestra mejor clasificación, pero fue un momento destacable de hecho. Si escribiera sobre ello, se podría convertir en una película de Hollywood, ¡olvídalo, nadie se lo creería!”, reconocía.

“Hoy ya no sufro, pero sufrí mucho entonces; normalmente debes vencer a tus rivales, no a ti mismo, pero vencerte a ti mismo es una lección que aprendí también: eso duele mil veces tanto como si te metes en tu propia trayectoria, pero no puedes evitarlo a veces”, concluía.

El equipo McLaren no supo gestionar aquella situación y eso es algo a lo que Fernando Alonso atribuía recientemente su mala relación con Hamilton. “No quiero culpar a Ron Dennis, director del equipo en 2007, no quiero culpar a un nombre en particular, pero como equipo y como gerencia. Nosotros éramos demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos y nadie nos guió”, aseguraba.