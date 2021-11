Alpine fichó a Davide Brivio, entre otros motivos, para llevar su experiencia en MotoGP a la Fórmula 1. Y eso es lo que quiere aprovechar Fernando Alonso en Qatar. Brivio conoce a la perfección el circuito de Losail, que lleva 15 años inaugurando cada nueva temporada de motociclismo, y que este 2021 se estrena en el calendario de Fórmula 1; algo que el asturiano quiere que juegue a su favor.

“Losail es una pista que no conocemos muy bien, pero ha estado en el calendario de MotoGP durante muchos años”, comenzaba diciendo Fernando Alonso en la previa del Gran Premio de Qatar. “He hablado con Davide Brivio sobre el circuito, ya que es el que más experiencia tiene de todo el equipo. Han corrido buenas categorías anteriormente, las instalaciones son buenas y por lo general, el buen tiempo está garantizado”, reconocía el piloto español. “Será interesante el ver cómo se comporta un Fórmula 1 en este circuito comparado con una MotoGP”, finalizaba Fernando Alonso.

¿Quién es Davide Brivio?

El italiano recaló en el equipo Alpine el pasado verano tras haberse proclamado campeón de MotoGP con Joan Mir. Anteriormente Davide Brivio fue clave en los cuatro títulos que conquistó Valentino Rossi con Yamaha. Tanto es así que Il Dottore le fichó en el año 2010, cuando recaló en Ducati, para que gestionase su carrera.

Posteriormente Suzuki confió en él como Team Manager en 2015, año en el equipo nipón regresó a MotoGP. Un lustro después, uno de sus pilotos rompía una sequía de veinte años y volvía a alzarse con el título. “Gracias Davide Brivio por confiar en mí y ayudarme a conseguir mi sueño de convertirme en Campeón del Mundo de MotoGP. Te deseo lo mejor en tus nuevos retos”, quiso agradecerle Joan Mir en su despedida.

La importancia de Brivio para Alonso en Qatar

A falta de tres Grandes Premios para el final de la temporada, Alpine y AlphaTauri llevan dos carreras empatados a puntos en la quinta posición del Mundial de Constructores. Estas tablas podrían romperse por pequeños detalles y ahí es donde entra Davide Brivio. Fernando Alonso lo sabe y quiere aprovechar la experiencia del italiano para contribuir a que Alpine logre el objetivo que se marcó al comienzo del presente curso.

CONSTRUCTOR STANDINGS 🧑‍🔧

So tight at the top

Ferrari consolidate lead over McLaren in battle for P3

Alpine and AlphaTauri 👀

Three races left to come!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/CkbYN0zvmu

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021