Tras el Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso encabeza la lucha por el Overtake Award con dos adelantamientos de ventaja sobre Sebastian Vettel. El piloto de Alpine está disfrutando de la lucha que ambos están manteniendo y no como cuando en su día pelearon por el campeonato del mundo. Y es que Alonso ha aprovechado la ocasión para recordar, con una pulla, que por aquel entonces contaba con un coche muy superior al suyo.

Precisamente fue en el Gran Premio de Brasil de 2012 cuando Fernando Alonso llegó por última vez con opciones matemáticas de ser campeón a la última carrera. Si bien el asturiano remontó desde la octava posición a la segunda en Interlagos, a Vettel le bastó con ser sexto para llevarse el que sería su tercer título. Lo ganó con tan sólo con 3 puntos de ventaja respecto a Alonso.

Red Bull conquistaba así su tercer mundial consecutivo. Tal era su superioridad que, por haber plantado cara a Sebastian Vettel, los jefes de equipo de las escuderías eligieron a Fernando Alonso como el mejor piloto de la temporada con 71 puntos de ventaja sobre el germano. En total, de los once jefes de escudería, ocho se decantaron por el ovetense.

Alonso fue elegido como el mejor piloto

Fernando Alonso también fue elegido como el mejor piloto en la temporada 2010, año en el que debutó con Ferrari. Aquella temporada Vettel se alzó con su primer Mundial con tan sólo 4 puntos de ventaja sobre el español. Pese a que esta gesta le convirtió en el piloto más joven de la historia en proclamarse campeón del mundo, los jefes de los equipos consideraron que gran parte del mérito radicaba en su coche y decidieron premiar a Alonso.

No pudieron premiarle en 2013, cuando volvió a ser subcampeón de Fórmula 1 por detrás de Sebastian Vettel. Entonces la superioridad de Red Bull fue tan aplastante que el alemán se impuso con 155 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso. Aún así el asturiano aventajó en 43 a Mark Webber, que era el otro piloto de Red Bull.

Con la creación en 2021 del Overtake Award, que premiará esta temporada al piloto que más adelantamientos realice, se ha reavivado la lucha entre Vettel y Alonso. Si bien el hoy piloto de Aston Martin ha liderado la clasificación durante gran parte del campeonato, el español le dio caza en México y ha conseguido sobrepasarle en Brasil.

La pulla de Fernando Alonso a Vettel

Cuestionado en Sao Paulo por la lucha que están librando, Alonso manifestaba: “Cuando ambos competíamos por el título, me enfrentaba con un coche siete u ocho décimas más rápido. Así que prefiero las luchas actuales a las de entonces”.

Sebastian Vettel, por su parte, admitía el pasado mes de agosto que el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 le había devuelto la sonrisa. “Disfruto correr contra él. En la primera carrera de este año, cuando volvía Fernando, tuvimos una batalla rueda a rueda y yo iba en el cockpit sonriendo porque estoy deseando ver más este año y creo que hemos tenido ya algunas. Creo que siempre disfruté luchando contra Fernando. En Hungaroring en 2003 yo estaba frente al televisor y recuerdo verlo. Creo que su talento es indudable, sus habilidades en pista son de las más grandes que ha visto este deporte”, declaraba el tetracampeón.

“Alonso hizo algo que pensé que era imposible de hacer, que fue batir a Michael Schumacher porque cuando crecí Michael era el mejor, el número uno, y parecía imposible de vencer y Fernando comenzó a vencerle, así que creo que fue un gran logro. Y, obviamente, ha tenido una carrera larga y en muchos coches diferentes, así que considero un placer correr a su lado y luchar contra él en la pista”, agregó Vettel.

“Honestamente, hay mucho respeto entre nosotros. Hemos luchado duro a veces en la pista y también hemos luchado por algunos campeonatos. Todos ellos cayeron del lado de Seb, desde 2010 hasta 2013, pero aun así, creo que mostramos este respeto cuando nos encontramos en la pista”, dijo después Fernando Alonso para corresponder las palabras de Sebastian Vettel.

A Alonso y a Vettel les faltó coche en Ferrari

Fernando Alonso también exculpaba recientemente a Vettel por no haber ganado el Mundial con Ferrari. “Lo intentamos los dos en Ferrari, nos acercamos, pero al final no lo conseguimos. Quizá Ferrari no estaba listo para tener un campeón del mundo en el cockpit cuando corrimos allí”, afirmó.

“Ferrari es el equipo más legendario de la Fórmula 1. Es especial conducir para Ferrari. Aunque no gané el título, fue una experiencia muy positiva para mí. Creo que Sebastian también tendrá buenos recuerdos de Ferrari, aunque no se haya proclamado campeón del mundo con ellos. Creo que a los dos nos faltó el coche adecuado y las capacidades técnicas en el momento adecuado”, añadió Alonso.