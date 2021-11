A falta de tres citas para el final del Mundial, Max Verstappen afronta el GP de Qatar con 14 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. La carrera supondrá un desafío para ambos ya que se enfrentan por primera vez, al igual que el resto de pilotos, al circuito de Losail. Dicho trazado, habitual en el calendario de motociclismo, se estrenará en Fórmula 1 este domingo 21 de noviembre a las 15:00 horas y se podrá ver en directo online y por TV.

UPDATED DRIVER STANDINGS: Three races to go

14 points in it

What a season

#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/SexlILlbpZ — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

El Mundial de Fórmula 1 llega al rojo vivo a Qatar después del triunfo de Hamilton en el GP de Brasil. La superioridad del piloto de Mercedes fue tal en Interlagos que logró sobreponerse a dos sanciones. Lewis Hamilton consiguió realizar hasta 25 adelantamientos entre el sábado y el domingo para volver a saborear la victoria, algo que se le resistía desde Sochi.

La renta de Verstappen podría no ser suficiente ante el empuje de Mercedes. Aún así en Red Bull consideran que un triunfo más decantaría el campeonato en favor de su piloto. “Continuamos pilotando agresivamente hacia la victoria. Siempre he dicho que la temporada se acabaría cunado Max lograse diez victorias”, afirmaba Helmut Marko, asesor de la escudería, sobre un Verstappen que lleva nueve en el presente curso.

El Mundial de Constructores también está reñido

En lo que a los pilotos españoles se refiere, Carlos Sainz llega a Qatar habiendo puntuado en las últimas doce carreras, algo que ha querido poner en valor Ferrari. Si bien el equipo italiano ha ampliado su ventaja respecto a McLaren en su lucha por el tercer puesto en el Mundial de Constructores, Alpine y AlphaTauri continúan empatados en la quinta plaza.

CONSTRUCTOR STANDINGS 🧑‍🔧 So tight at the top Ferrari consolidate lead over McLaren in battle for P3 Alpine and AlphaTauri 👀 Three races left to come!#BrazilGP 🇧🇷 #F1

Respecto a la pelea que ambas escuderías están manteniendo, Fernando Alonso señalaba en la rueda de prensa previa al GP de Qatar de Fórmula 1: “Tenemos que subir el nivel si queremos terminar delante de AlphaTauri. Este fin de semana, tenemos la primera oportunidad de hacer algo extra. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y probablemente aceptar que no somos tan rápidos como ellos en ritmo puro a una vuelta. Son incluso más rápidos que McLaren y Ferrari, para ser sinceros. Han superado a Ferrari y McLaren en los últimos tres o cuatro circuitos. Son rápidos, nada que decir. Nuestro punto fuerte es gestionar bien las carreras del domingo, con buenas estrategias, sin errores, buenas primeras vueltas y sumar con ambos coches. Esa es nuestra fuerza y trataremos de usarla hasta el final”.

A favor de Alpine puede jugar también la experiencia de Davide Brivio en MotoGP. “He hablado con Davide Brivio sobre el circuito, ya que es el que más experiencia tiene de todo el equipo. Han corrido buenas categorías anteriormente, las instalaciones son buenas y por lo general, el buen tiempo está garantizado”, añadía el asturiano. “Será interesante el ver cómo se comporta un Fórmula 1 en este circuito comparado con una MotoGP”, finalizaba.

Alonso quiere afianzar su liderato en el Overtake Award

Fernando Alonso afrontará el GP de Qatar de Fórmula 1 al frente del Overtake Award. El ovetense ya es el piloto que más adelantamientos ha realizado esta temporada y, si nadie supera sus registros en las tres carreras restantes, se hará con este título que se entrega por primera vez en 2021.

Fernando Alonso currently leads the season standings 👏 Can he hold on to P1 and claim the @Cryptocom

Overtake Award in Abu Dhabi?#F1 | https://t.co/8PdPZlBesT

Horarios del GP de Qatar de Fórmula 1

Viernes 19 de noviembre:

Entrenamientos libres 1: 11.30 horas – 12.30 horas.

Entrenamientos libres 2: 15.00 horas – 16.00 horas.

Sábado 20 de noviembre:

Entrenamientos libres 3: 12.00 horas – 13.00 horas.

Clasificación: 15.00 horas – 16.00 horas.

Domingo 21 de noviembre:

Carrera: 15.00 horas (57 vueltas).

¿Dónde ver el GP de Qatar 2021 por TV?

El GP de Qatar de Fórmula 1 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Qatar con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO.