Fernando Alonso está molesto por cómo se aplica el reglamento. Según el piloto de Alpine, de manera diferente en función del infractor. Es por ello por lo que ha señalado públicamente al Director de Carrera, a Michael Masi, en la guerra que está librando con la FIA.

Cuestionado el pasado mes de julio por los pilotos que adelantaron por fuera, Fernando Alonso no dudó en señalar a Michael Masi. “El nivel lo pone el Director de Carrera. Si un defensa toca el balón fuera del área, al siguiente partido lo hacemos todos. La regla es muy clara. Tenemos que aplicarla. Si en fútbol tocas la pelota con la mano dentro del área, es penalti. No hay clarificación de la regla. Tienes que tomar la decisión y decir que es penalti. No necesitamos modificar la norma, necesitamos aplicarlas cuando algo sucede”, manifestó.

Además de verse afectado por los pilotos que adelantaron por fuera, Fernando Alonso quedó eliminado en la Q3 en Austria después de que Sebastian Vettel obstaculizase su vuelta cronometrada. “O ponemos retrovisores más grandes en los coches para las personas o creo que necesitamos que alguien nos ayude desde el exterior. El único que nos puede ayudar desde fuera es la FIA porque los equipos tienen que lidiar con el rendimiento de los neumáticos, el equilibrio…”, declaraba el asturiano.

“Todo desde el punto de vista competitivo, pero desde el punto de vista de la competición y de la seguridad no podemos dejar todo sobre la mesa de los equipos, porque ellos siempre miran todo desde la competitividad. Necesitamos ayuda de la FIA”, insistía el ovetense. En concreto, Fernando Alonso solicitaba a la ayuda de Michael Masi que, como Director de Carrera, es el encargado de garantizar la seguridad, el cumplimiento de las normas y de la equidad en la competición.

La falta de equidad de Michael Masi

Pese a haber instado abiertamente a la FIA a que unificase sus criterios, el debate no estuvo sobre la mesa hasta que Alonso adelantó por fuera en el Gran Premio de Rusia, algo que enfadó todavía más al ovetense. “Hay reglas diferentes según el piloto o formas diferentes de hablar sobre las situaciones para la gente. Habrá que ver quién es el próximo en cruzar la línea blanca a la hora de entrar a boxes, de dónde es y la sanción que se lleva por ello. Esto es sólo para confirmar que cuando yo hago algunas cosas distintas, éstas tienen una repercusión diferente. Durante la mayor parte del Mundial, he sido el idiota al que le han adelantado por fuera de la pista en las dos primeras curvas. Me pasó en las dos primeras carreras y también en Austria, y luego nadie dijo nada”, advertía.

“En aquel momento no hubo ni una sola pregunta sobre lo sucedido y ahora tras Sochi hay una pregunta, por lo que es una confirmación. Quizá ahora cambien lo que se puede y lo que no se puede hacer en las dos primeras curvas de las salidas”, añadía molesto con la FIA.

Esto es algo a lo que volvió a hacer alusión Fernando Alonso tras el Gran Premio de Estados Unidos, donde vivió un nuevo desencuentro con Michael Masi. “Supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron todos por fuera. Yo lo hice en Sochi y hubo un drama ya en Turquía”, constató.

La conversación de la vergüenza

No obstante, si Fernando Alonso acabó enfadado en Austin es porque tanto cuando adelantó a Giovinazzi por fuera como cuando Giovinazzi le pasó a él por fuera se juzgo de una manera mientras que cuando Raikkonen le adelantó por fuera la FIA ni siquiera estimó oportuno abrir una investigación. “Tres adelantamientos exactamente iguales, dos fueron de una manera y otro de otra”, denunció.

😏 Esta comunicación por radio entre Alpine y Michael Masi tras el incidente entre Alonso y Raikkonen es de las que hace afición 🔥#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/8EDV6XxA0j — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2021

Sin embargo Fernando Alonso renunció a pedir explicaciones a la FIA. “No hace falta. Venimos a América para dar un buen espectáculo y abrir la Fórmula 1 a este país y no hemos dado una buena imagen”, lamentaba.

Las explicaciones de Michael Masi

Aún así Michael Masi se ha pronunciado tras las declaraciones de Fernando Alonso. “Puedo entender su frustración. No la he escuchado, pero puedo entenderla. La decisión en relación a él y a Kimi en la Curva 1 fue claramente secundaria y es algo de lo que vamos a hablar en la próxima reunión de pilotos con todos los pilotos”.

Según el Director de Carrera, si Kimi Raikkonen adelantó por fuera a Fernando Alonso es porque éste obligó al finlandés a salirse de la pista. “Correcto. Has dado en el clavo. Por eso fue una decisión marginal”, admitía al ser cuestionado al respecto.

Obviamente se fijaron en dos elementos y se determinó según esa base. De forma secundaria tomaron la decisión de «vamos a dejarlo como está», pero no hay duda de que se discutirá en la próxima reunión de pilotos”, agregaba. “Fue ligeramente irónico que pasara eso. Todo el mundo podía ver lo irónico de la situación”, finalizaba Michael Masi.

Una vida diferente para Fernando Alonso

Sin duda, Fernando Alonso se ha encontrado una Fórmula 1 muy diferente a la que dejó en 2018. Entonces era Charlie Whiting el Director de Carrera. Sin embargo, la muerte súbita de éste en 2019, antes del Gran Premio de Australia, hizo ascender a Michael Masi de director de carrera de la F2 y la F3, donde apenas llevaba un año, a la Fórmula 1. Pese a ser un estudioso de la normativa, es menos dialogante y ha adoptado un perfil más bajo que su antecesor, lo que está propiciando sus desencuentros con Fernando Alonso.