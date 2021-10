Raikkonen adelantó a Fernando Alonso por fuera de la pista en el Gran Premio de Estados Unidos. Pese a que el asturiano solicitó por radio que le devolviera la posición “rápidamente”, la FIA no estimó oportuno revisar lo sucedido entre ambos. Sí lo hizo cuando poco después Alonso adelantó por fuera a Antonio Giovinazzi. Aún así el español no esperó a que la FIA dictaminase nada al respecto y devolvió deportivamente al piloto de Alfa Romeo la posición. También Giovinazzi hizo lo propio con Fernando Alonso cuando posteriormente se vieron envueltos en una situación similar. Hubiera sido el colmo que no hubiera sido así, si bien el enfado del ovetense con la FIA venía de lejos. Austin no hizo más que acrecentarlo.

Es por ello por lo que Alonso quiso explicar tras la carrera por qué adelantó de manera irregular a Antonio Giovinazzi. “No intentaba demostrar nada a la FIA con el adelantamiento a Giovinazzi, pero lo que pasó con Kimi se sintió algo extraño. Lo único que quería hacer era recuperar posiciones, el décimo lugar era el objetivo real, lo intentamos. Siempre respetamos lo que dice la FIA”, aseguró.

“Cuando adelanté a Antonio frené muy tarde y no llegué a la curva. Cuando me dijo el equipo de devolver la posición lo entendí y lo vi lógico, era lo que había que hacer. Frené muy tarde y nunca frenas tan tarde si hay un muro ahí, por lo que paré y le dejé pasar. Perdí tres segundos en ese momento pero entendí la decisión”, agregó Fernando Alonso. “Luego, pasó lo mismo con Giovinazzi y él se vio obligado a dejarme pasar. Al final los dos volvimos a nuestra posición original”, sentenció.

Pese a su enfado, Fernando Alonso se negó a pedir explicaciones a la FIA, algo que también explicó tras el Gran Premio de Estados Unidos. “No hace falta. Venimos a América para dar un buen espectáculo y abrir la Fórmula 1 a este país y no hemos dado una buena imagen. Yo creo que Kimi me pasó por fuera en la 1. Yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición, como es lógico. Giovinazzi me pasó por fuera en la última adelantada que me hizo y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. Tres adelantamientos exactamente iguales, dos fueron de una manera y otro de otra. Perdí diez segundos con los que hubiera sido noveno”, señaló.

La FIA entiende el enfado de Alonso

También se ha pronunciado al respecto Michael Masi. “Puedo entender su frustración. No la he escuchado, pero puedo entenderla. La decisión en relación a él y a Kimi en la Curva 1 fue claramente secundaria y es algo de lo que vamos a hablar en la próxima reunión de pilotos con todos los pilotos”, manifestaba el director de carrera de la FIA.

“Creo que hubo dos partes de la historia, obviamente el adelantamiento, la parte de obligar al coche a abandonar a la pista y luego el posterior elemento de adelantamiento. Es algo de lo que vamos a hablar todos en la próxima reunión”, insistía.

Y es que, según Michael Masi, si Kimi Raikkonen adelantó por fuera a Fernando Alonso es porque éste obligó al finlandés a salirse de la pista. “Correcto. Has dado en el clavo. Por eso fue una decisión marginal”, reconocía

“Obviamente se fijaron en dos elementos y se determinó según esa base. De forma secundaria tomaron la decisión de «vamos a dejarlo como está», pero no hay duda de que se discutirá en la próxima reunión de pilotos”, añadía. “Fue ligeramente irónico que pasara eso. Todo el mundo podía ver lo irónico de la situación”, concluía el director de carrera de la FIA.

Precisamente a Michael Masi señaló Fernando Alonso por un incidente similar tras el Gran Premio de Austria. “No se puede hacer nada. El nivel lo pone el Director de Carrera. Si un defensa toca el balón fuera del área, al siguiente partido lo hacemos todos. La regla es muy clara. Tenemos que aplicarla. Si en fútbol tocas la pelota con la mano dentro del área, es penalti. No hay clarificación de la regla. Tienes que tomar la decisión y decir que es penalti. No necesitamos modificar la norma, necesitamos aplicarlas cuando algo sucede”, declaraba.

El enfado de Sochi

Aunque Fernando Alonso puso el debate sobre la mesa, éste no se inició hasta que él adelantó por fuera de la pista en el Gran Premio de Rusia. “Hay reglas diferentes según el piloto o formas diferentes de hablar sobre las situaciones para la gente. Habrá que ver quién es el próximo en cruzar la línea blanca a la hora de entrar a boxes, de dónde es y la sanción que se lleva por ello. Esto es sólo para confirmar que cuando yo hago algunas cosas distintas, éstas tienen una repercusión diferente. Durante la mayor parte del Mundial, he sido el idiota al que le han adelantado por fuera de la pista en las dos primeras curvas. Me pasó en las dos primeras carreras y también en Austria, y luego nadie dijo nada”, dijo entonces.

“En aquel momento no hubo ni una sola pregunta sobre lo sucedido y ahora tras Sochi hay una pregunta, por lo que es una confirmación. Quizá ahora cambien lo que se puede y lo que no se puede hacer en las dos primeras curvas de las salidas”, agregaba molesto con la FIA.

A ello también quiso hacer alusión Fernando Alonso tras lo sucedido en el Gran Premio de Estados Unidos. “Supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron todos por fuera. Yo lo hice en Sochi y hubo un drama ya en Turquía. Espero que hagan muchas preguntas en México a quien lo hizo esta vez”, fue su último recado.

De lo que sí hablará la FIA en México es del incidente entre Alonso y Raikkonen. Y, tal vez, vuelva a modificar lo que se puede hacer y no para mayor enfado del asturiano.