Vero Boquete celebra el despido de Vilda con champagne: «Ocho años de maduración»

Una de las más críticas con la gestión de Jorge Vilda como seleccionador nacional femenino fue Vero Boquete. Una de las jugadoras españolas pioneras que dejó de ir convocada con la absoluta bajo el mando del técnico. Ahora, una vez que se ha conocido su destitución, la futbolista de la Fiorentina no ha dudado en celebrarlo en redes sociales. Con un mensaje en referencia al tiempo que ha estado el entrenador madrileño al mando del equipo, la jugadora ha dejado clara su postura respecto a la decisión de la Federación de cesar a Vilda: «Champagne Vintage, ocho años de maduración».

Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella 🥂 pic.twitter.com/igKEUtOQPT — Verónica Boquete (@VeroBoquete) September 5, 2023

Durante la celebración del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Boquete fue muy crítica con las decisiones de Vilda. La veterana futbolista no tardó en aprovechar la derrota contra Japón para atacarle: «Hay futbolistas que deberían estar en el Mundial y no están». En clara referencia a las jugadoras que se rebelaron el pasado año y que no estuvieron en la convocatoria, la centrocampista manifestó su desacuerdo con las decisiones tomadas por el entrenador: «España se ha equivocado con el planteamiento. Nos faltan jugadoras. Echamos en falta tanto a Mapi como a Patri Guijarro».

«No ha cambiado el planteamiento y los cambios tampoco han mejorado al equipo», destacó tras la contundente derrota contra las niponas por 4-0 en el último partido de la fase de grupos del Mundial. Sin embargo, España reaccionó y acabó llevándose el título en Sídney, algo que Boquete no celebró en redes.

Tras la Asamblea que derivó en la renuncia de las 23 mundialistas, Vero Boquete se sumó al comunicado conjunto de las jugadoras, apareciendo como firmante. En él, mostraban su repulsa a Rubiales tras lo sucedido con Jenni Hermoso, se solicitaban «cambios estructurales reales» y señalaban que «no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes».